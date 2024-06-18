Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні установку ППО Frankenstein
Україна отримає від німецького збройового концерну Rheinmetall установку протиповітряної оборони Frankenstein
Про це інформує Telegraph.
Вказано, що Rheinmetall планує встановити на танки Leopard 1 новітні німецькі зенітні гармати Skyranger. Таким чином нова установка Frankenstein зможе збивати ракети та безпілотники. Її створення, як зазначає видання, допоможе посилити обороноздатність України.
"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", - сказав керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард.
- Раніше стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall в Україні розпочне виробництво бойових машин піхоти Lynx. Перші машини мають бути готові вже цього року.
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