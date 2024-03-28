Низка країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з Росією, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки можливу мирну домовленість із Росією
Про це пише Märkische Allgemeine Zeitung.
"Низка країн, включно з Україною, зараз обговорюють на рівні радників з безпеки те, як може виглядати щось, що може призвести до мирного процесу", - заявив Шольц.
За його словами, такі спроби були одразу після початку війни - Росія та Україна вели прямі переговори одна з одною. Шольц наголосив, що тоді вони провалилися, оскільки Росія використала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу.
"Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно скасувати свою варварську кампанію і вивести війська", - додав канцлер.
- Президент Чехії Петр Павел вважає, що станом на зараз неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення воєнних дій.
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