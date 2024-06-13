Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на понад $45 млн

Про це повідомили на урядовому сайті Норвегії.

"Потреба України у вогневій потужності велика і термінова. Наразі ми передали боєприпаси для 81-мм мінометів на суму близько 480 млн норвезьких крон", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У повідомленні йдеться, що 81-мм міномети зазвичай мають дальність стрільби 5-6 кілометрів і допомагають важкій артилерії на коротших дистанціях.

Також в уряді Норвегії зазначили, що країна нещодавно передала Україні ручні гранати на суму 50 млн норвезьких крон і снайперські боєприпаси на суму 3 млн норвезьких крон.