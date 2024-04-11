Норвегія планує передати Україні F-16, які мали продати американській компанії, - ЗМІ

Про це повідомляє видання Nettavisen, з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.

Це, однак, не означає, що всі з цих 22 винищувачів є повністю справними – частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.

У матеріалі Nettavisen ідеться, що власне придатними для польоту можуть бути 12 F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International – відповідний контракт підписали в грудні 2021 року.

"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть залучені для захисту повітряного простору України", – пише видання.

Публікація не вказує строків, коли Україна може отримати норвезькі F-16, але припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.