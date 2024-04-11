Норвегія планує передати Україні F-16, які мали продати американській компанії, - ЗМІ
У межах коаліції винищувачів Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, із них 12 перебувають у робочому стані і їх планували продати у США
Про це повідомляє видання Nettavisen, з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.
Це, однак, не означає, що всі з цих 22 винищувачів є повністю справними – частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.
У матеріалі Nettavisen ідеться, що власне придатними для польоту можуть бути 12 F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International – відповідний контракт підписали в грудні 2021 року.
"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть залучені для захисту повітряного простору України", – пише видання.
Публікація не вказує строків, коли Україна може отримати норвезькі F-16, але припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.
- Влітку 2023 року Норвегія підтвердила, що приєдналася до коаліції F-16, але публічно так і не називала кількість винищувачів, які передасть Україні. За тодішніми даними норвезьких ЗМІ, йшлось про п’ять-десять бортів.
- На початку січня Норвегія відправила два F-16 до Данії для підготовки українських пілотів та допоміжного персоналу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.97 Купівля 38.97Продаж 39.44
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе