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Норвегія планує передати Україні F-16, які мали продати американській компанії, - ЗМІ

11 квітня, 2024 четвер
23:18
Війна з Росією F-16

У межах коаліції винищувачів Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, із них 12 перебувають у робочому стані і їх планували продати у США

Про це повідомляє видання Nettavisen, з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.

Це, однак, не означає, що всі з цих 22 винищувачів є повністю справними – частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.

У матеріалі Nettavisen ідеться, що власне придатними для польоту можуть бути 12 F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International – відповідний контракт підписали в грудні 2021 року.

"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть залучені для захисту повітряного простору України", – пише видання.

Публікація не вказує строків, коли Україна може отримати норвезькі F-16, але припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

  • Влітку 2023 року Норвегія підтвердила, що приєдналася до коаліції F-16, але публічно так і не називала кількість винищувачів, які передасть Україні. За тодішніми даними норвезьких ЗМІ, йшлось про п’ять-десять бортів.
  • На початку січня Норвегія відправила два F-16 до Данії для підготовки українських пілотів та допоміжного персоналу.
Теги:
Норвегія
F-16
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