Норвегія у 2025 році продовжить військову підготовку українських нацгвардійців

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Як зазначається, під час зустрічі у головному управлінні Нацгвардії з представниками Військової операції ЗС Норвегії "Еллісів" та аташе з питань оборони посольства Норвегії було обговорено перспективи поглиблення співпраці у сфері військової підготовки нацгвардійців на базі навчальних центрів Норвегії у 2025 році.

"Основну увагу було приділено спеціалізованій підготовці снайперів, марксменів, бойових медиків, молодших командирів та інструкторів", - зазначають у пресслужбі.

Представники Нацгвардії підкреслили, що таке навчання суттєво підвищує бойову готовність українських сил. Це сприяє ефективнішій протидії агресії РФ та забезпечує взаємосумісність із підрозділами країн НАТО.

"Також у рамках зустрічі обговорювалися питання розширення міжнародної технічної допомоги для зміцнення спроможностей оперативних підрозділів Національної гвардії України. Учасники висловили взаємну зацікавленість у розвитку довготривалого партнерства та поглибленні взаємодії", - повідомляє Нацгвардія.

Нагадаємо, 13 листопада Агенція оборонних закупівель Міноборони України підписала з Агенцією оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) угоду, яка передбачає поглиблення співпраці у військовій сфері.











