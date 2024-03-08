Нове цікаве збройне чудо: Defence Express про постійні ураження ворожих винищувачів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука про втрати росіян в авіації та зниження кількості ударів КАБами пропоную звернути увагу на наступний момент. По-перше, наші зенітники майже прямим текстом звітують, що постійно працюють по російських літаках на дистанції понад 150 км. І тут ми впираємося у нове цікаве збройне чудо. Звідки у нас ці зенітні ракети з дальністю понад 150 км, які дозволяють працювати по противнику? Бо з однаковою ймовірністю це можуть бути й Patriot, і радянські С-200, що все одно з дефіцитної категорії. Щось таке цікаве трапилося", - прокоментував військовий експерт Defence Express.

За його словами, раз вже намацаний вектор, який призводить до постійних втрат будь-яких типів ворожих літаків та до певної деморалізації у росіян, коли вони не хочуть літати, то, відповідно, цей тренд треба продовжувати.

"Головне те, що російські бойові літаки збиваються регулярно, щоб це псувало настрій російським військовим та створювало їм проблеми у діях на фронті. Чим менше падатиме КАБів по лінії фронту, тим складніше у росіян буде з концепцією літаючої артилерії, яка їм забезпечує наступальні дії", - підкреслив Іван Киричевський.