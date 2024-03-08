Нове цікаве збройне чудо: Defence Express про постійні ураження ворожих винищувачів
Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що наші зенітники майже прямим текстом звітують, що постійно працюють по російських літаках на дистанції понад 150 км
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука про втрати росіян в авіації та зниження кількості ударів КАБами пропоную звернути увагу на наступний момент. По-перше, наші зенітники майже прямим текстом звітують, що постійно працюють по російських літаках на дистанції понад 150 км. І тут ми впираємося у нове цікаве збройне чудо. Звідки у нас ці зенітні ракети з дальністю понад 150 км, які дозволяють працювати по противнику? Бо з однаковою ймовірністю це можуть бути й Patriot, і радянські С-200, що все одно з дефіцитної категорії. Щось таке цікаве трапилося", - прокоментував військовий експерт Defence Express.
За його словами, раз вже намацаний вектор, який призводить до постійних втрат будь-яких типів ворожих літаків та до певної деморалізації у росіян, коли вони не хочуть літати, то, відповідно, цей тренд треба продовжувати.
"Головне те, що російські бойові літаки збиваються регулярно, щоб це псувало настрій російським військовим та створювало їм проблеми у діях на фронті. Чим менше падатиме КАБів по лінії фронту, тим складніше у росіян буде з концепцією літаючої артилерії, яка їм забезпечує наступальні дії", - підкреслив Іван Киричевський.
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