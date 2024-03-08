Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Літаків дальньої розвідки РФ досі немає в Азовському морі, - командувач Повітряних сил Олещук

Літаків дальньої розвідки РФ досі немає в Азовському морі, - командувач Повітряних сил Олещук

8 березня, 2024 п'ятниця
14:34
Війна з Росією літак ДРВЛ А-50 ВКС

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що українські пілоти майже щодня полюють на російські винищувачі. Після значних втрат окупанти знизили активність у небі

Про це він повідомив у Telegram.

"Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - написав Олещук.

Також він зазначив, що ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони керованими авіабомбами, але надто близько підлітати вже не наважується.

Та все ж окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами після значних втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і винищувачів Су-34/Су-35.

Також, за словами командувача Повітряних сил ЗСУ, літаків дальнього радіолокаційного виявлення досі немає ні в Азовському морі, ні на інших напрямках. Це зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - заявив Микола Олещук. 

  • 5 березня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що піхота ворога в сухопутному наступі вже має меншу підтримку з повітря.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
протест фермерів у Польщі
6 березня, 2024 середа
У Варшаві польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту
Сергій Кірієнко
8 березня, 2024 п'ятниця
"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
Ван Ї
7 березня, 2024 четвер
Китай заявив, що підтримає будь-яку "мирну" конференцію, яку визнають Україна і РФ
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 березня
15:43
Westinghouse
Американське паливо Westinghouse завантажують уже в четверту українську АЕС
15:42
сектор Газа
США та ЄС відкриють морський коридор для Гази на тлі невдалих мирних перемовин між Ізраїлем та ХАМАС
15:35
Оновлено
наслідки атаки Сум, 07.03.24
Ракетний удар по Сумах 7 березня: загинули дві людини, 26 поранених
15:31
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
"Війна за море: від Дніпра до Криму": українські розвідники презентують фільм про місії ГУР на воді
15:16
Ексклюзив
Кількість наступаючих груп ворога зменшилася: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку
15:05
На Одещині на вулиці знайшли тіло військовослужбовця: поліція з'ясовує обставини
15:01
На фото: трансгендерна ведуча Індія Віллоубі
Ведуча-трансгендер звернулася до поліції через те, що Джоан Роулінг назвала її чоловіком
14:59
Буча
Сержанта ЗС РФ, який бив, катував та погрожував убивством цивільним у Бучі, заочно засудили до 10 років тюрми
14:28
російські автомобільні номери
Фінляндія зобов'язала власників вивезти з країни авто з російськими номерами до 16 березня
14:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Заслання Залужного? Чому "залізного генерала" не забудуть, попри сподівання Банкової
13:59
військовий квиток, мобілізація
"Відклали на потім": нардеп Чернєв розповів про дискусії щодо демобілізації
13:51
Юріко Бакес
Люксембург долучився до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України
13:50
Відкрив вогонь по українському військовополоненому на Запоріжжі: окупанту оголосили підозру
13:38
Весна у Києві
Холодна субота, а потім потепління до +10 °C: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
13:35
зерно, порт
Польський сейм наклав санкції на імпорт російської й білоруської агропродукції в ЄС
13:31
Борис Пісторіус
Пісторіус закликав припинити дискусії щодо розміщення військ НАТО в Україні
13:25
У Дії з'явилась нова послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій
13:16
Zara
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho офіційно повертаються в Україну, - МЗС
13:05
Оновлено
касетні снаряди, снаряд
Снаряди для ЗСУ: президент Чехії заявив про завершення збору коштів, в уряді уточнили його слова
13:02
Франція
Три французькі компанії запровадять в Україні спільне виробництво БПЛА і боєприпасів
12:54
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: після вироку зброярці Алек Болдвін проситиме знаменитостей свідчити на його захист
12:52
Росія продовжує продукувати фейки
"Україна руйнує себе заради корумпованого комедійного президента": добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 8 березня
12:45
евакуація людей
У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей
12:37
Огляд
Президент України Володимир Зеленський
"Усе, що ви робите для України, надихає світ": Зеленський у Міжнародний жіночий день
12:34
Анонс
Обкладинка прямого ефіру Миколи Княжицького ы Андрія Смолія
Коли в Україні реально заборонять російську церкву? Княжицький і Смолій обговорять у прямому ефірі
12:26
ЗСУ ліквідували російського футзаліста Москаленка, який воював проти України
12:23
Сергій Ребров
Євро-2024: Ребров оголосив склад на матчі плей-офф відбору
12:22
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Прем'єр Греції – Кремлю після ракетного обстрілу Одеси: "Ви нас не залякаєте"
12:20
Іранський безпілотник
Британська розвідка розповіла про іранський БПЛА Mohajer-6, який збирає дані для РФ над Чорним морем
12:07
OPINION
Борислав Береза
Замороження війни Росія використає для вивчення своїх помилок
12:01
Евіка Сіліня
Прем'єрка Латвії порівняла Росію з алкоголіком, чиї дії неможливо передбачити
11:58
На фото: Зеленський поспілкувався з Мстиславом Черновим
"Викрили для всього світу звірства Росії": Зеленський подякував команді фільму "20 днів у Маріуполі"
11:54
Новини компаній
VBET Foundation передав медичне обладнання пологовому будинку у Ворзелі
11:52
на фото: Себастьєн Лекорню
У міноборони Франції заявили, що не може бути мови про відправку сухопутних військ в Україну
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Мешканці сходу України готуються до наступу росіян, а в українсько-американському альянсі виникає взаємне розчарування. Акценти світових ЗМІ 8 березня
11:32
Валдіс Домбровскіс
У Київ приїхав віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
11:30
На фото: Ірина Білик
"Ми будем разом": Ірина Білик переклала ще один свій російськомовний хіт
11:25
Данило Гетманцев
Гетманцев назвав збільшення кількості ФОП в Україні спробою уникнути мобілізації
11:18
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилася щодо долара у банках
11:17
OPINION
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Цього разу хороші новини з Бухареста
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV