Літаків дальньої розвідки РФ досі немає в Азовському морі, - командувач Повітряних сил Олещук
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що українські пілоти майже щодня полюють на російські винищувачі. Після значних втрат окупанти знизили активність у небі
Про це він повідомив у Telegram.
"Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - написав Олещук.
Також він зазначив, що ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони керованими авіабомбами, але надто близько підлітати вже не наважується.
Та все ж окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами після значних втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і винищувачів Су-34/Су-35.
Також, за словами командувача Повітряних сил ЗСУ, літаків дальнього радіолокаційного виявлення досі немає ні в Азовському морі, ні на інших напрямках. Це зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.
"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - заявив Микола Олещук.
- 5 березня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що піхота ворога в сухопутному наступі вже має меншу підтримку з повітря.
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