Літаків дальньої розвідки РФ досі немає в Азовському морі, - командувач Повітряних сил Олещук

Про це він повідомив у Telegram.

"Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - написав Олещук.

Також він зазначив, що ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони керованими авіабомбами, але надто близько підлітати вже не наважується.

Та все ж окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами після значних втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і винищувачів Су-34/Су-35.

Також, за словами командувача Повітряних сил ЗСУ, літаків дальнього радіолокаційного виявлення досі немає ні в Азовському морі, ні на інших напрямках. Це зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні «дискусії» щодо рішень військового керівництва посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо, і саботаж під час виконання завдань окупантами лише зростатимуть, коли Повітряні сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", - заявив Микола Олещук.