"Новий пакет допомоги Україні не змінить ситуацію на полі бою": російські фейки та маніпуляції за 22 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 22 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня росіяни запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" повідомив: "Сирський просить Офіс Президента створити спеціальний підрозділ у поліції, який займатиметься пошуком ухилянтів".
Маніпуляція: Прессекретар путіна Д. Пєсков заявив: "Новий американський пакет допомоги Україні не змінить ситуацію на полі бою, але призведе до збільшення загиблих українців".
Фейк: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Найголовнішою загрозою для ЗСУ на тлі низького бойового духу є ризик отримати масову здачу своїх солдатів у полон. Банкова намагається відбити бажання солдатів здаватися. Для цього запускають фейкові відео, як росіяни розстрілюють полонених українців (нібито знятих з БПЛА), але всі розуміють, що це постановка".
- 20 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширили фейкову інформацію про те, що нібито в Слов'янську Донецької області були ліквідовані найманці з Франції.
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