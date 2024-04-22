"Новий пакет допомоги Україні не змінить ситуацію на полі бою": російські фейки та маніпуляції за 22 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 квітня росіяни запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" повідомив: "Сирський просить Офіс Президента створити спеціальний підрозділ у поліції, який займатиметься пошуком ухилянтів".

Маніпуляція: Прессекретар путіна Д. Пєсков заявив: "Новий американський пакет допомоги Україні не змінить ситуацію на полі бою, але призведе до збільшення загиблих українців".

Фейк: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Найголовнішою загрозою для ЗСУ на тлі низького бойового духу є ризик отримати масову здачу своїх солдатів у полон. Банкова намагається відбити бажання солдатів здаватися. Для цього запускають фейкові відео, як росіяни розстрілюють полонених українців (нібито знятих з БПЛА), але всі розуміють, що це постановка".