Обговорили захист від російських ракет: Сирський поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у своєму Telegram-каналі.

"Під час розмови обговорили потреби ЗСУ у найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року", - пише Сирський.

За словами Головнокомандувача, партнери розуміють всі виклики та проблеми України.

"Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом", - написав Сирський після розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США.