Обговорили захист від російських ракет: Сирський поспілкувався з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
У середу, 28 березня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном
Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у своєму Telegram-каналі.
"Під час розмови обговорили потреби ЗСУ у найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року", - пише Сирський.
За словами Головнокомандувача, партнери розуміють всі виклики та проблеми України.
"Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом", - написав Сирський після розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США.
- 27 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров провели відеодзвінок із новим очільником Міноборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.
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