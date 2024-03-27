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Сирський та Умєров провели розмову із новим міністром оборони Литви

27 березня, 2024 середа
19:31
Війна з Росією Міністр Умєров і головнокомандувач Сирський провели розмову з Міністром оборони Литви Кащюнасом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустм Умєров провели відеодзвінок із новим очільником Міноборони Литви Лаурінасом Кащюнасом

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Лаурінас Кащюнас нещодавно очолив міністерство оборони Литви, з чим його і привітали українські колеги. У відеодзвінку також взяв участь командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

Сирський повідомив колег про оперативну ситуацію на фронті. А Рустем Умєров сказав, що очікує на візит литовського колеги до столиці найближчим часом. 

"Ми обговорили шляхи розширення нашої двосторонньої оборонної співпраці та подякували Литві за непохитну підтримку. Чекаю візиту міністра Кащюнаса у Київ найближчим часом", – зазначив Рустем Умєров.

  • 25 березня президент Литовської Республіки Гітанас Науседа призначив нового міністра національної оборони - Лаурінаса Кащюнаса.
Теги:
Світ
Україна
Міністерство оборони
Литва
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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