Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених

Про це розповів керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Перемовини з протилежною стороною про обмін полоненими не припиняються. У Координаційному штабі працюють над двома треками: повернення наших людей за умовами домовленостей у Стамбулі, а також так звані номерні обміни", – сказав він.

Охріменко підкреслив: відповідно до Стамбульських домовленостей, додому мають повернутися всі важкохворі, важкопоранені та молодь до 25 років.

Водночас керівник секретаріату пояснив, що нинішні обміни є комбінованими: України повертає і тих, хто підпадає під стамбульські критерії, і тих полонених, про яких вдалося допомитися переговорній групі.

"Процес складний, тривалий, але врешті дає результат. Також звертаємо особливу увагу на повернення наших цивільних", – додав Охріменко.