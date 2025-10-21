Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими нині працює над двома треками задля повернення українських полонених: над так званими номерними обмінами та реалізацією Стамбульських домовленостей
Про це розповів керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
"Перемовини з протилежною стороною про обмін полоненими не припиняються. У Координаційному штабі працюють над двома треками: повернення наших людей за умовами домовленостей у Стамбулі, а також так звані номерні обміни", – сказав він.
Охріменко підкреслив: відповідно до Стамбульських домовленостей, додому мають повернутися всі важкохворі, важкопоранені та молодь до 25 років.
Водночас керівник секретаріату пояснив, що нинішні обміни є комбінованими: України повертає і тих, хто підпадає під стамбульські критерії, і тих полонених, про яких вдалося допомитися переговорній групі.
"Процес складний, тривалий, але врешті дає результат. Також звертаємо особливу увагу на повернення наших цивільних", – додав Охріменко.
- У четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими, з російського полону вдалось повернути 185 українських воїнів і 20 цивільних.
