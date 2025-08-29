Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
Ексклюзив

Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний

Марина Клюєва
29 серпня, 2025 п'ятниця
21:57
Війна з Росією Роман Безсмертний

Звірячий обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний і здійснений в переддень зустрічі між українськими представниками і Стівом Віткоффом

Зміст

Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний в етері Еспресо. 

"Цей звірячий обстріл (Києва в ніч на 28 серпня, - ред.), він пов'язаний на пряму і здійснений в переддень зустрічі між українськими представниками і Стівом Віткоффом. Знаєте, я дуже добре бачу цей почерк, коли напередодні будь-якого рауту, дипломатичного, переговірного, а рашистська сторона завдавала, завдає і буде завдавати ударів", - сказав він.

Роман Безсмертний зауважив, що треба вкрай обережно анонсувати подібні зустрічі.

"Тому треба бути дуже обережним із анонсуванням таких зустрічей, бо оце, власне, оце бомбардування на пряму пов'язане із тим, що відбувається зустріч між представниками України і Стівом Віткоффом", - наголосив дипломат.

  • У середу ввечері, 27 серпня, російська злочинна армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинуло 25 людей, ще 53 людини було поранено.
  • 27 серпня стало відомо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон продовжує вести переговори з Росією, оскільки Сполучені Штати прагнуть припинення війни Москви проти України.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Роман Безсмертний
російська армія
США
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Автор Марія Музиченко
29 серпня, 2025 п'ятниця
Російська атака дронами та ракетами 28 серпня: у Києві 23 людини загинуло, серед них 4 дітей
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
29 серпня
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:56
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 29 серпня: в Херсоні та на Запоріжжі є поранені
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:35
Оновлено
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
17:29
В Україну з початку року повернули понад 10 тис. тіл полеглих захисників
17:20
Ексклюзив
Віталій Портников
Це парад створення альтернативного політичного світу: Портников про візит низки лідерів держав до Китаю 3 вересня
17:12
Кая Каллас
ЄС скерує військових інструкторів в Україну після оголошення перемир'я, – Каллас
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 56 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:57
на фото наслідки обстрілу
РФ атакувала відділення Нової пошти в Краматорську: загинула людина, поранено 13-річну дівчинку
16:54
Трамп на даху
Підтримують політику 37%: рейтинг схвалення Трампа в США впав до найнижчого рівня за другий термін, - опитування
16:48
Камала Гарріс і Дональд Трамп, вибори у США
Трамп скасував державну охорону для колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс
16:31
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль квапить партнерів із підготовкою гарантій безпеки для України: назвав 5 пріоритетів
16:20
Андрій Сибіга
Україна скликала екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ 28 серпня
16:17
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
16:09
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком і закликала ЄС "інвестувати у власну оборону"
16:03
OPINION
Чи треба мітинги узгоджувати з Генштабом?
Більше новин
