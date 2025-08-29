Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
Звірячий обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний і здійснений в переддень зустрічі між українськими представниками і Стівом Віткоффом
Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний в етері Еспресо.
"Цей звірячий обстріл (Києва в ніч на 28 серпня, - ред.), він пов'язаний на пряму і здійснений в переддень зустрічі між українськими представниками і Стівом Віткоффом. Знаєте, я дуже добре бачу цей почерк, коли напередодні будь-якого рауту, дипломатичного, переговірного, а рашистська сторона завдавала, завдає і буде завдавати ударів", - сказав він.
Роман Безсмертний зауважив, що треба вкрай обережно анонсувати подібні зустрічі.
"Тому треба бути дуже обережним із анонсуванням таких зустрічей, бо оце, власне, оце бомбардування на пряму пов'язане із тим, що відбувається зустріч між представниками України і Стівом Віткоффом", - наголосив дипломат.
- У середу ввечері, 27 серпня, російська злочинна армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинуло 25 людей, ще 53 людини було поранено.
- 27 серпня стало відомо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон продовжує вести переговори з Росією, оскільки Сполучені Штати прагнуть припинення війни Москви проти України.
