Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
У СБУ розповіли, як сталося, що російська армія дізналася про шикування наших воїнів і вдарила ракетою по особовому складу 128-ї ОГШБр у листопаді минулого року
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
"Зараз одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", - сказав він.
Представник спецслужби уточнив, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди потім і прилетіла ракета.
За словами Вітюка, окупанти постійно розсилають фішингові повідомлення для зламу месенджерів військових.
"Розсилає їх хакерське угруповання "Армагедон". Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків", - розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ.
Він підкреслив, що на сьогодні безпечних месенджерів не існує.
- У листопаді 2023 року у прифронтовому селі в Запорізькій області російські терористи вдарили ракетою по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Воїнів зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Загинули понад 30 захисників.
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