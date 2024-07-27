Обстріли Харківщини: в Чугуївському районі росіяни вбили жінку, у в Куп'янському - поранили чоловіка

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 17:10 росіяни обстріляли село Москалівка Чугуївського району. Попередньо встановлено, що окупанти поцілили по населеному пункту ракетою.

Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Також пошкоджено господарчі споруди та автомобіль. Крім того, через ворожі обстріли Вовчанська і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки.

Пізніше близько 17:25 війська РФ вдарили по Купʼянському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кругляківка поранень зазнав 55-річний чоловік. Його доставили до лікарні у важкому стані.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).