Обстріли Харківщини: в Чугуївському районі росіяни вбили жінку, у в Куп'янському - поранили чоловіка
Російські окупанти у суботу, 27 липня, атакували Чугуївський та Куп'янський райони Харківщини. Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, близько 17:10 росіяни обстріляли село Москалівка Чугуївського району. Попередньо встановлено, що окупанти поцілили по населеному пункту ракетою.
Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Також пошкоджено господарчі споруди та автомобіль. Крім того, через ворожі обстріли Вовчанська і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки.
Пізніше близько 17:25 війська РФ вдарили по Купʼянському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кругляківка поранень зазнав 55-річний чоловік. Його доставили до лікарні у важкому стані.
За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
- Російські окупанти у суботу, 27 липня, атакували Антонівку на Херсонщині. Внаслідок удару загинула 37-річна жінка.
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