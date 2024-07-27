На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка
Російські окупанти у суботу, 27 липня, атакували Антонівку на Херсонщині. Внаслідок удару загинула 37-річна жінка
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росія забрала життя ще однієї людини на Херсонщині", - написав Прокудін.
За його словами, близько 15:40 через російський ворожий обстріл загинула 37-річна жителька Антонівки. Зазначається, що жінка отримала травми, несумісні з життям.
- Вранці 27 липня російський безпілотник атакував швидку, в результаті чого постраждав водій, який дістав вибухову травму та поранення ноги.
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