На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Росія забрала життя ще однієї людини на Херсонщині", - написав Прокудін.

За його словами, близько 15:40 через російський ворожий обстріл загинула 37-річна жителька Антонівки. Зазначається, що жінка отримала травми, несумісні з життям.