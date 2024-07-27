На Херсонщині ворожий безпілотник атакував "швидку": поранено водія
Вранці 27 липня російський безпілотник атакував "швидку", в результаті чого постраждав водій, який дістав вибухову травму та поранення ноги
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"На Херсонщині під ворожий удар потрапив водій "швидкої". Сьогодні зранку у Бериславі російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водія шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
- Війська РФ у п'ятницю, 26 липня, атакували з безпілотників Херсон та Кіндійку в області, внаслідок чого поранення отримали 6 людей.
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