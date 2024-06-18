Очікувати на швидкий мир не варто, - Княжицький про Саміт миру
Здається, другий Саміт миру колись готувався з розрахунком на український успішний контрнаступ, і на те що багато країн світу буде приймати російську капітуляцію
Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.
"Очікувати на якийсь великий швидкий мир я б не став. Хоча очевидно, що є втома від цієї війни і в Російській Федерації теж. Ми не знаємо, наскільки страждає їхня економіка, бо вона є закритою. Я сподіваюся, що страждає сильно, в тому числі від санкцій. Те, що Захід ввів додаткові санкції на Китай і певні їх фінансові структури - це хороший знак для Китаю в тому, що не варто підтримувати Росію, як країну агресора. Вірю, що санкції будуть працювати", - зазначив він.
За його словами, ключ до перемоги знаходиться в руках ЗСУ: "Якщо буде достатньою підтримка Збройних Сил України і наша збройна боротьба буде успішною, а я в це вірю, то тоді можливий прийом капітуляції Росії або фіксування ще якогось статусу-кво. У мене немає такого враження, що Росія хоче зупинитися, якщо ми не проявимо жорстку силу. Навіть якщо вони захочуть зупинитися, в якийсь спосіб це фіксувати, мені здається - це буде нереально і неможливо. Адже ми ніколи не визнаємо окуповані країною-агресором території не нашими, а вони теж на це не будуть погоджуватися, бо вони в них записані абсолютно протизаконно і несправедливо в їхній конституції, тому Путін і називає ці чотири області. Вони і далі будуть вважати ці території російськими, а ми очевидно, разом з цілим демократичним світом будемо стверджувати, що так і є, що ця територія - України", - резюмував він.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
- Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що дві країни під тиском РФ відкликали підписи під комюніке Саміту миру
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе