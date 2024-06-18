Очікувати на швидкий мир не варто, - Княжицький про Саміт миру

Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Очікувати на якийсь великий швидкий мир я б не став. Хоча очевидно, що є втома від цієї війни і в Російській Федерації теж. Ми не знаємо, наскільки страждає їхня економіка, бо вона є закритою. Я сподіваюся, що страждає сильно, в тому числі від санкцій. Те, що Захід ввів додаткові санкції на Китай і певні їх фінансові структури - це хороший знак для Китаю в тому, що не варто підтримувати Росію, як країну агресора. Вірю, що санкції будуть працювати", - зазначив він.

За його словами, ключ до перемоги знаходиться в руках ЗСУ: "Якщо буде достатньою підтримка Збройних Сил України і наша збройна боротьба буде успішною, а я в це вірю, то тоді можливий прийом капітуляції Росії або фіксування ще якогось статусу-кво. У мене немає такого враження, що Росія хоче зупинитися, якщо ми не проявимо жорстку силу. Навіть якщо вони захочуть зупинитися, в якийсь спосіб це фіксувати, мені здається - це буде нереально і неможливо. Адже ми ніколи не визнаємо окуповані країною-агресором території не нашими, а вони теж на це не будуть погоджуватися, бо вони в них записані абсолютно протизаконно і несправедливо в їхній конституції, тому Путін і називає ці чотири області. Вони і далі будуть вважати ці території російськими, а ми очевидно, разом з цілим демократичним світом будемо стверджувати, що так і є, що ця територія - України", - резюмував він.