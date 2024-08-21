Очільник МВС Клименко розповів, як працює військова комендатура на Курщині

Про це пише "Укрінформ".

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - сказав Клименко.

Міністр заявив, що військові передають МВС свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.

"А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати", - каже міністр.

За його словами, військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де українські війська проводять оборонну операцію.