Очільник МВС Клименко розповів, як працює військова комендатура на Курщині
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що дії України на території Курської області показують, що українська держава є відповідальною країною
Про це пише "Укрінформ".
"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - сказав Клименко.
Міністр заявив, що військові передають МВС свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.
"А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати", - каже міністр.
За його словами, військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де українські війська проводять оборонну операцію.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.
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