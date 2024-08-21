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Очільник МВС Клименко розповів, як працює військова комендатура на Курщині

Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
06:26
Війна з Росією Суджа Курська область пам'ятник Леніну

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що дії України на території Курської області показують, що українська держава є відповідальною країною

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Про це пише "Укрінформ".

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, ... отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна – це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - сказав Клименко.

Міністр заявив, що військові передають МВС свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.

"А це – люди, 90% їх – у віці 60+. Є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки. І ми не маємо права їх залишити там помирати", - каже міністр.

За його словами, військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де українські війська проводять оборонну операцію.

  • 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
Курськ
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