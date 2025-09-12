Очільниця МЗС Великої Британії у Києві обговорила із Сибігою та Єрмаком тиск на РФ і посилення оборонної співпраці

Про це повідомив міністр закордонних справ України в X.

12 вересня Андрій Сибіга привітав у Києві держсекретарку у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер.

"Сьогодні вранці разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком я був радий зустріти держсекретарку у закордонних справах Великої Британії Іветт Купер на київському залізничному вокзалі під час її першого візиту на посаді очільниці МЗС. Я повідомив Іветт, що ми високо цінуємо її особисту відданість та незмінну підтримку України з боку Великої Британії", - написав Сибіга.

Він зазначив, що вони обговорюватимуть весь спектр двосторонніх та міжнародних питань нашого порядку денного, зокрема мирні зусилля, трансатлантичний тиск на Росію та посилення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією.

Раніше на сайті британського уряду повідомили про новий пакет санкцій проти РФ.

Очільниця МЗС Великої Британії Іветт Купер прибула до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Вона оголосила, що Велика Британія запроваджує нові санкції для скорочення джерел фінансування та військових поставок РФ.

На сайті британського уряду зазначили, що ці заходи стали відповіддю на "безрозсудні російські авіаудари", що порушили повітряний простір НАТО в Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві.

Санкції спрямовані на тіньовий флот, що перевозить російську нафту, та на ключових постачальників військових компонентів.

Санкції "ще більше посилюють економічний тиск на Росію, спрямований на її військовий сектор та незаконний тіньовий флот, оскільки Володимир Путін продовжує посилювати свою війну, тероризуючи українців ракетами та дронами, та вбиваючи мирних жителів", уточнили в уряді.

"Велика Британія продовжує очолювати боротьбу проти тіньового флоту, який перевозить російський нафтовий експорт. Сьогодні санкції було застосовано до ще 70 кораблів флоту. Велика Британія зараз атакувала більше нафтових танкерів, ніж будь-яка інша країна", - наголосили в уряді Великої Британії.

Коментуючи це, міністерка закордонних справ зазначила: "Велика Британія не буде стояти склавши руки, поки Путін продовжує своє варварське вторгнення в Україну. Цього тижня він продемонстрував повне ігнорування суверенітету, коли безрозсудно відправив безпілотники в повітряний простір НАТО. Безпека НАТО та України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії – невіддільної частини Плану змін прем'єр-міністра".

Іветт Купер додала, що міжнародні дії щодо посилення економічного тиску на Росію та припинення критично важливих грошових потоків, які Путіну "відчайдушно потрібні для оплати цієї незаконної війни", є життєво важливими.

Ці санкції стали наступним етапом провідних зусиль Великої Британії щодо посилення економічного тиску поряд з підтримкою безпеки та роботою разом з "Коаліцією охочих" для справедливого та міцного миру в Україні.

Санкції також спрямовані проти 30 організацій та осіб, які підтримують російську військову машину, постачаючи ключове обладнання, таке як електроніка, хімікати та вибухівка, що використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння.

Серед них зокрема компанії, які постачали життєво важливу електроніку армії РФ, такі як китайська компанія Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її два російських співвласники, Олена Малицька та Олексій Малицький, а також турецька компанія Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор, громадянин Азербайджану Шанлік Шукуров. Така електроніка широко використовується в російській зброї, включно з ракетами "Іскандер" та Х-101, а також російські безпілотники, які Путін використовує, щоб забирати життя українців.