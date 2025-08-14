"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади

Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими зростали і вчилися воювати", – зазначив Ширшин. – Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху".

Читайте також: Герої України. Олександр Ширшин – дивом вижив після влучання в машину двох танкових снарядів

Він наголосив, що пишається кожним з тих, з ким мав за честь служити пліч-о-пліч.

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", – додав Ширшин.

Чому Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення

Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади в липні 2024 року. Воїни його бригади від осені минулого року вели бої у Курській області Росії.

У травні цього року він заявив, що подав рапорту на звільнення його із займаної посади. Причиною такого рішення військовий назвав "дебільні" бойові завдання, які він отримував як комбат на Курському напрямку.

Тоді в Генштабі прокоментували заяву Ширшина й повідомили, що за розпорядженням начальника Генерального штабу ЗСУ створено робочу групу "для всебічного вивчення обставин", що були викладені у публікації.

16 червня Олександр Ширшин написав, що його визнали "недисциплінованим" після того, як він публічно висвітлив проблеми у батальйоні