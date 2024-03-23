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Окупанти 27 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

23 березня, 2024 субота
19:18
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби 23 березня на фронті відбулось 64 бойових зіткнення, Сили оборони відбили 9 атак на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 березня.

Ворожі обстріли України

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Середина-Буда та Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гута-Студенецька, Блешня, Карповичі Чернігівської області; Білопілля, Кіндратівка, Запсілля Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Голубівка, Дворічна, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр, Дачне та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Малинівка та Степове Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 безрезультатну атаку позицій наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Токарівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема: Бургунка, Тягинка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 станції РЛС противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак окупантів на семи напрямках і ліквідували ще 1050 військових РФ.

Теги:
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Запоріжжя
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