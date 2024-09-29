Окупанти атакували FPV-дронами залізничний вокзал у Хуторі-Михайлівському на Сумщині: є поранені
Російські окупанти атакували FPV-дронами залізничний вокзал у Хуторі-Михайлівському, що на Сумщині. Дві людини отримали поранення
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
"За даними слідства, 29 вересня 2024 року близько 13:15 год окупанти здійснили обстріл з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Внаслідок ворожої атаки, машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу отримали поранення.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), зазначили у відомстві.
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