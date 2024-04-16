Окупанти атакували керованою авіабомбою селище на Харківщині: є поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих.

"О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю Укрпошти. 57-річна жінка та 49-річний чоловік з акубаротравмами доставлені до медичного закладу", - написав чиновник.

За його словами, ворог посилив обстріли прикордоння, через що родинам із дітьми варто евакуюватися у безпечні місця.

Синєгубов зазначив, що влада завершила евакуаційні заходи в Липецькій громаді, звідти вивезли 27 родин із дітьми. З інших визначених населених пунктів евакуація триває.

"Маємо інформацію про 140 дітей, які з родинами підлягають евакуації", - написав голова ОВА.