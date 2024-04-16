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Окупанти атакували керованою авіабомбою селище на Харківщині: є поранені

16 квітня, 2024 вiвторок
16:55
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Удень 16 квітня російська окупаційна армія атакувала смт Золочів Богодухівського району Харківщини керованою авіабомбою, поранено цивільних

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих.

"О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю Укрпошти. 57-річна жінка та 49-річний чоловік з акубаротравмами доставлені до медичного закладу", - написав чиновник.

За його словами, ворог посилив обстріли прикордоння, через що родинам із дітьми варто евакуюватися у безпечні місця.

Синєгубов зазначив, що влада завершила евакуаційні заходи в Липецькій громаді, звідти вивезли 27 родин із дітьми. З інших визначених населених пунктів евакуація триває.

"Маємо інформацію про 140 дітей, які з родинами підлягають евакуації", - написав голова ОВА.

  • Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще зі 47 прифронтових населених пунктів.
Теги:
Україна
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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