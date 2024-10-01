Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних
Російські окупанти просунулися майже до центральної частини Вугледара Донецької області. У місті продовжуються активні бої. Водночас там залишаються 107 цивільних
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"У Вугледарі залишаються 107 людей. Дітей, дякувати всім, ми вивезли. До людей, які залишилися, дуже важко доїхати - завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти. Уже зараз іде активна фаза війни, ворог знаходиться майже у центрі міста", - заявив очільник ОВА.
Він наголосив, що у місті вкрай важка гуманітарна ситуація.
- Російська окупаційна армія зайшла до Вугледара Донецької області зі заходу та півдня. У західній частині міста ворог вивісив свої прапори.
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