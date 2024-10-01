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Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних

Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
12:26
Війна з Росією

Російські окупанти просунулися майже до центральної частини Вугледара Донецької області. У місті продовжуються активні бої. Водночас там залишаються 107 цивільних

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Вугледарі залишаються 107 людей. Дітей, дякувати всім, ми вивезли. До людей, які залишилися, дуже важко доїхати - завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти. Уже зараз іде активна фаза війни, ворог знаходиться майже у центрі міста", - заявив очільник ОВА.

Він наголосив, що у місті вкрай важка гуманітарна ситуація. 

  • Російська окупаційна армія зайшла до Вугледара Донецької області зі заходу та півдня. У західній частині міста ворог вивісив свої прапори.
Теги:
Суспільство
російська армія
Донеччина
окупанти
гуманітарна катастрофа
Вугледар
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