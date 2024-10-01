Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Вугледарі залишаються 107 людей. Дітей, дякувати всім, ми вивезли. До людей, які залишилися, дуже важко доїхати - завести гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти. Уже зараз іде активна фаза війни, ворог знаходиться майже у центрі міста", - заявив очільник ОВА.

Він наголосив, що у місті вкрай важка гуманітарна ситуація.