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Окупанти формують десантно-штурмові бригади для висадки в українському тилу, - ISW

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Російські кадрові війська формують десантно-штурмові бригади, що будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела відзначили, що це не нова концепція для російської армії, і провели паралелі з радянськими операціями в Афганістані.

За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.
 
Зазначається, що на Запорізькому напрямку вже діє такий підрозділ - 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (південний військовий округ).

Аналітики повідомляють, що десантно-штурмові бригади існують у сучасній російській армії у складі повітряно-десантних військ (ПДВ), тому російські сухопутні формування цілком можуть намагатися створити ці формування. 

ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань і оцінював, що створення таких спеціалізованих формувань покликане відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська наразі стикаються в Україні. 

"Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі", - підсумовують експерти Інституту. 

  • Напередодні начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, Наталя Гуменюк зазначила, що на лівобережжі Херсонщини штурмові дії не дали ворогу тих результатів, які вимагає їхнє військово-політичне керівництво, тому він зараз удався до атак з повітря.
Росія
російська армія
окупанти
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