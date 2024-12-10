Окупанти хочуть створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків на Херсонщині
Російські окупанти продовжують знищувати екологію на захоплених територіях Херсонської області
Про це пише Центр національного спротиву.
Окупаційна адміністрація заявила про намір створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків. Загарбники нібито хочуть "розвантажити" переповнені кримські смітники, куди наразі звозять відходи з лівобережної Херсонщини.
"Росія продовжує використовувати українську землю як ресурс для своїх потреб, не рахуючись із природою чи людьми", - пише "Спротив".
На тимчасово окупованій Донеччині росіяни облаштовують сміттєзвалища, які обслуговуватимуть навіть Ростовську область. Ще одну зону відходів загарбники облаштовують у Криму.
- 6 грудня повідомлялось, що загарбники посилюють русифікацію Запорізької області - штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову.
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