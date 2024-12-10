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Окупанти хочуть створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків на Херсонщині

Влад Дідусь
10 грудня, 2024 вiвторок
19:21
Війна з Росією Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький

Російські окупанти продовжують знищувати екологію на захоплених територіях Херсонської області

Зміст

Про це пише Центр національного спротиву.

Окупаційна адміністрація заявила про намір створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків. Загарбники нібито хочуть "розвантажити" переповнені кримські смітники, куди наразі звозять відходи з лівобережної Херсонщини.

"Росія продовжує використовувати українську землю як ресурс для своїх потреб, не рахуючись із природою чи людьми", - пише "Спротив".

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни облаштовують сміттєзвалища, які обслуговуватимуть навіть Ростовську область. Ще одну зону відходів загарбники облаштовують у Криму.

  • 6 грудня повідомлялось, що загарбники посилюють русифікацію Запорізької області - штрафуватимуть жителів тимчасово окупованих територій за українську мову.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Крим
Донбас
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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