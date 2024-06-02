Окупанти контролюють медійне поле щодо Маріуполя й намагаються створити образ курортного міста, - журналіст Осиченко
Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко повідомив, що окупанти намагаються повністю контролювати інформаційний простір щодо Маріуполя, щоб створити образ спокійного курортного міста
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На жаль, ми поки не можемо отримати дані про сьогоднішній приліт в Маріуполі. Лише можемо констатувати, що майже щоденно в тимчасово окупованому Маріуполі працює ППО. Якщо є влучання, то окупанти роблять все можливе, щоб це приховати. Окупанти повністю контролюють інформаційний простір щодо Маріуполя", - розповів Осиченко.
За словами Осиченка, це ускладнює пошук інформації щодо влучань по окупантах в Маріуполі.
"Росіяни намагаються створити з Маріуполя образ тилового курортного міста. В медійному полі вони контролюють всі новини щодо Маріуполя. Це для них дуже важливо. Саме тому поки важко отримати інформацію щодо влучань у місті", - додав він.
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