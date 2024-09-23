Окупанти на Луганщині з нового року вноситимуть до реєстру іноземців українців, які не хочуть отримувати паспорт РФ

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що нововведення окупантів набуде чинності вже 1 січня 2025 року.

З цього часу потрапляння до списку іноземців призведе до обмеження в одержанні практично усіх виплат, соціальних та адмінпослуг. Зокрема, українцям обмежать проведення банківських операцій, реєстрацію права власності, оформлення дітей до навчальних закладів.

"Загарбники впевнені, що такі жорсткі рамки збільшать темпи примусової паспортизації", - наголосив Лисогор.