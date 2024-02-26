Окупанти на ТОТ змінили "інформполітику" й використовують для пропаганди сучасні технології, - голова Запорізької ОВА

Про це він написав у Telegram.

Також Федоров зазначив, що окупанти витрачають на пропаганду величезні гроші та змінили "інформаційну політику".

Росіяни заявляють, що рятують примусово депортованих, а полонених, за їхніми словами, "катують українці".

Також ворог шантажує майном українців, які виїхали з ТОТ і тепер вимушені повернутися, начебто люди хочуть жити в окупації.

"Особливо вразливі перед російськими фейками мешканці ТОТ, які обмежені в доступі до інформації. Саме тому вчергове закликаю усіх українців: підтримуйте зв’язок з родичами та близькими на ТОТ - говоріть їм правду", - написав Федоров.