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Окупанти наближаються до околиць Часового Яру, але загрози оточення міста наразі немає, – ISW

25 березня, 2024 понедiлок
13:10
Війна з Росією на фото: Часів Яр

Російські окупаційні війська наближаються до околиць Часового Яру Донецької області, але найближчими місяцями оточення або захоплення міста не прогнозується

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

ISW оцінює, що війська РФ просунулися в межах 1,5 км від Часового Яру. Міністерство оборони Росії заявило 23 березня, що російські війська захопили Іванівське (на заході від Бахмута та безпосередньо на сході від Часового Яру), хоча ISW не отримав підтвердження окупації.

Військові аналітики вказують на те, що російські війська в листопаді 2023 року розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку з метою повернення під свій контроль деокупованих торік територій, проте за останні чотири місяці досягли лише незначних тактичних успіхів на заході від Бахмута.

"Російські тактичні успіхи на сході від Часового Яру не створюють умов для оточення населеного пункту, і російським військам, імовірно, доведеться досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати оточення чи захоплення населеного пункту", – зазначається у звіті.

Також аналітики вважають, що захоплення Часового Яру дало б російським силам певні оперативні переваги.

"Часів Яр також відкрив би російським військам шляхи просування до Костянтинівки, південного краю великої міської агломерації в Донецькій області, яку Росія довгий час розглядала як головну оперативну ціль в Україні", - йдеться у звіті.

У звіті зазначено, що навесні 2022 року окупанти намагалися створити широкомасштабне оперативне оточення Сил оборони України у Донецькій області з метою захоплення Слов'янська, тому російське командування може повторно спробувати цей маневр у 2025 році або пізніше, а просування на захід від населеного пункту Часів Яр створить додаткові умови для цієї ймовірної наступальної операції.

"Захоплення Часового Яру було б більш значущим з оперативної точки зору, ніж російське захоплення Авдіївки, але ISW не прогнозує, що російські сили швидко візьмуть Часів Яр, якщо вони взагалі зможуть його взяти", – резюмували в Інституті вивчення війни.

Теги:
Україна
Донеччина
окупанти
Часів Яр
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