Окупанти накопичують резерви у Донецьку та Макіївці для повторного наступу на Авдіївському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили та засоби в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки
Про це він повідомив у етері Еспресо
"Варто наголосити - окупанти програли битву за Авдіївку у 2023 році. Росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та техніці. Про це варто говорити. Втім, звичайно ми не збираємось відпочивати й готуємось до нових наступів росіян на Авдіївському напрямку. Оскільки ми чудово розуміємо, що ворог хоче взяти реванш. Вони накопичують сили та резерви для поновлення наступальних дій на Авдіївку", - розповів Морозов.
За словами Морозова, окупанти накопичують сили та засоби для відновлення наступальних дій на Авдіївському напрямку
"Окупанти значно послабили свої наступальні дії на Авдіївському напрямку тоді, коли вдарили морози й намагаються компенсувати це посиленням ударів керованими авіаційними бомбами. Зокрема, за останні кілька тижнів вони завдали понад 250 ударів такими бомбами. Вони програли всі битви за Авдіївку і зараз планують взяти реванш. Вони накопичують досить потужний резерв сил та засобів у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці. Це величезні бригади та підрозділи так званих Шторм Z, а також потужний бронетанковий кулак. Тому Сили оборони на Авдіївському напрямку напоготові та будуть реагувати на всі дії окупантів. Ми продовжуємо битись за Авдіївку", - додав він.
- 12 січня російська окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого загинув мирний мешканець.
- 15 січня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що за перші 2 тижні 2024 року росіяни скинули на Авдіївку Донецької області близько 250 керованих авіабомб. При цьому за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів
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