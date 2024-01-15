Окупанти накопичують резерви у Донецьку та Макіївці для повторного наступу на Авдіївському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов

Про це він повідомив у етері Еспресо

"Варто наголосити - окупанти програли битву за Авдіївку у 2023 році. Росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та техніці. Про це варто говорити. Втім, звичайно ми не збираємось відпочивати й готуємось до нових наступів росіян на Авдіївському напрямку. Оскільки ми чудово розуміємо, що ворог хоче взяти реванш. Вони накопичують сили та резерви для поновлення наступальних дій на Авдіївку", - розповів Морозов.

За словами Морозова, окупанти накопичують сили та засоби для відновлення наступальних дій на Авдіївському напрямку

"Окупанти значно послабили свої наступальні дії на Авдіївському напрямку тоді, коли вдарили морози й намагаються компенсувати це посиленням ударів керованими авіаційними бомбами. Зокрема, за останні кілька тижнів вони завдали понад 250 ударів такими бомбами. Вони програли всі битви за Авдіївку і зараз планують взяти реванш. Вони накопичують досить потужний резерв сил та засобів у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці. Це величезні бригади та підрозділи так званих Шторм Z, а також потужний бронетанковий кулак. Тому Сили оборони на Авдіївському напрямку напоготові та будуть реагувати на всі дії окупантів. Ми продовжуємо битись за Авдіївку", - додав він.