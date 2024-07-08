Окупанти об'єднали русифікацію і пошук медиків на ТОТ: до Бердянська переселяють лікарів та росіян цілими сім'ями

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що одним із інструментів примусової русифікації жителів тимчасово окупованих територій є переселення російських фахівців цілими родинами.

Зокрема в одному з пропагандистських матеріалів до російського "дня сім’я" окупанти розповіли про подружжя лікарів Чадамба з Туви, які переїхали до Бердянська минулого року. Ерес Чадамба очолює реанімаційне відділення міської лікарні, а його дружина Анастасія працює клінічною психологинею.

"Окупаційна влада активно піарить таких "гастролерів", представляючи їх як взірець "традиційної сім'ї" та професіоналізму. Таке "переселення народів" свідчить про дефіцит лікарів у Бердянську. Варто згадати, що фейкова головна лікарка міської лікарні Анна Белавіна також переїхала до міста за наказом рашистської влади - раніше вона працювала в окупованому Криму", - пише Галіціна.

Також вона наголошує, що таким чином російська пропаганда намагається створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.