Окупанти об'єднали русифікацію і пошук медиків на ТОТ: до Бердянська переселяють лікарів та росіян цілими сім'ями
Росіяни продовжують примусову русифікацію на тимчасово окупованих територіях. Тепер об’єднали цей процес із пошуком лікарів
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що одним із інструментів примусової русифікації жителів тимчасово окупованих територій є переселення російських фахівців цілими родинами.
Зокрема в одному з пропагандистських матеріалів до російського "дня сім’я" окупанти розповіли про подружжя лікарів Чадамба з Туви, які переїхали до Бердянська минулого року. Ерес Чадамба очолює реанімаційне відділення міської лікарні, а його дружина Анастасія працює клінічною психологинею.
"Окупаційна влада активно піарить таких "гастролерів", представляючи їх як взірець "традиційної сім'ї" та професіоналізму. Таке "переселення народів" свідчить про дефіцит лікарів у Бердянську. Варто згадати, що фейкова головна лікарка міської лікарні Анна Белавіна також переїхала до міста за наказом рашистської влади - раніше вона працювала в окупованому Криму", - пише Галіціна.
Також вона наголошує, що таким чином російська пропаганда намагається створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.
- 3 липня повідомлялось, що окупаційна "влада" Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, тіла яких уже рік не видають рідним.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.49 Купівля 40.49Продаж 41
- EUR Купівля 43.74Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе