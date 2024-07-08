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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти об'єднали русифікацію і пошук медиків на ТОТ: до Бердянська переселяють лікарів та росіян цілими сім'ями

8 липня, 2024 понедiлок
18:30
Війна з Росією

Росіяни продовжують примусову русифікацію на тимчасово окупованих територіях. Тепер об’єднали цей процес із пошуком лікарів

Зміст

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона зазначила, що одним із інструментів примусової русифікації жителів тимчасово окупованих територій є переселення російських фахівців цілими родинами.

Зокрема в одному з пропагандистських матеріалів до російського "дня сім’я" окупанти розповіли про подружжя лікарів Чадамба з Туви, які переїхали до Бердянська минулого року. Ерес Чадамба очолює реанімаційне відділення міської лікарні, а його дружина Анастасія працює клінічною психологинею. 

"Окупаційна влада активно піарить таких "гастролерів", представляючи їх як взірець "традиційної сім'ї" та професіоналізму. Таке "переселення народів" свідчить про дефіцит лікарів у Бердянську. Варто згадати, що фейкова головна лікарка міської лікарні Анна Белавіна також переїхала до міста за наказом рашистської влади - раніше вона працювала в окупованому Криму", - пише Галіціна.

Також вона наголошує, що таким чином російська пропаганда намагається створити ілюзію "нормального життя" на окупованих територіях.

  • 3 липня повідомлялось, що окупаційна "влада" Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, тіла яких уже рік не видають рідним.
Теги:
Україна
Медицина
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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