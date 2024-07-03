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Окупанти у Бердянську планують таємно поховати вбитих підлітків Оганнісяна і Ханганова, - МІПЛ

3 липня, 2024 середа
11:20
Війна з Росією Микита Ханганов та Тигран Оганнісян

Окупаційна "влада" Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, тіла яких уже рік не видають рідним

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Про це повідомила Медійна ініціатива за права людини з посиланням на інформацію від Григорія Оганнісяна, батька Тиграна.

Зазначається, що з убитих російськими силовиками підлітків окупаційна влада робить "терористів".

Так, через рік після вбивства їх терміново вирішили поховати у безіменній могилі. Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.

Рідним уже понад рік не віддають тіла юнаків.

За цей час російські слідчі кілька разів заявляли, що дозволять забрати і поховати підлітків. Однак під різними приводами окупаційна влада щоразу відмовляла.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. "За" проголосували 425 депутатів, "проти" - 3, утрималися 15 людей.

Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна. 

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. 

На вбивство двох українців хлопців-підлітків відреагував омбудесмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засудженні.

Станом на грудень 2023 повідомлялося, що батькам досі не віддали тіла дітей, де вони перебувають - невідомо.

Теги:
Суспільство
злочини проти людяності
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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