Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики

"Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Якщо говорити про ситуацію в місті, то противник здійснює просочення з півдня, переважно підрозділами з напрямку 2-ї загальновійськової армії, у район промислових зон Покровська. Очевидно, це їхня основна мета - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації та перерізати рух наших сил.

Одночасно частина сил 51-ї армії РФ, яка діє на півночі, теж намагається просочуватися. При цьому їхня ситуація значно гірша: наші Сили оборони, ті корпуси, що знищують Добропільський виступ, активно протидіють їм. Росіяни вперто намагаються зістикуватися з підрозділами, які наступають із півдня", - зазначив Лакійчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", завдання російських окупантів - дезорганізувати українську оборону. Якщо їм це вдасться, оборона перетвориться на розрізнений спротив, який не є надійним.

"Ось у цьому полягає задум нової тактики, яку називають тактикою просочування, коли ворог обирає лазівки в конфігурації нашої оборони. Ця тактика обумовлена нестачею нашого особового складу, що дозволяє їм діяти саме так. Це складно, але їм часто це вдається. Проте це не означає, що їхні дії обов'язково завершаться успіхом", - наголосив Лакійчук.