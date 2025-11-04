Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук
Ексклюзив

Окупанти обрали нову тактику у Покровську, - військовий експерт Лакійчук

Оксана Ліховід
4 листопада, 2025 вiвторок
08:08
Війна з Росією Карта бойових дій

У районі Покровська окупанти випробовують нову тактику, прагнучи прорвати українську оборону та створити осередки хаосу на лінії фронту

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики
"Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Якщо говорити про ситуацію в місті, то противник здійснює просочення з півдня, переважно підрозділами з напрямку 2-ї загальновійськової армії, у район промислових зон Покровська. Очевидно, це їхня основна мета - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації та перерізати рух наших сил.

Одночасно частина сил 51-ї армії РФ, яка діє на півночі, теж намагається просочуватися. При цьому їхня ситуація значно гірша: наші Сили оборони, ті корпуси, що знищують Добропільський виступ, активно протидіють їм. Росіяни вперто намагаються зістикуватися з підрозділами, які наступають із півдня", - зазначив Лакійчук.

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", завдання російських окупантів - дезорганізувати українську оборону. Якщо їм це вдасться, оборона перетвориться на розрізнений спротив, який не є надійним.

"Ось у цьому полягає задум нової тактики, яку називають тактикою просочування, коли ворог обирає лазівки в конфігурації нашої оборони. Ця тактика обумовлена нестачею нашого особового складу, що дозволяє їм діяти саме так. Це складно, але їм часто це вдається. Проте це не означає, що їхні дії обов'язково завершаться успіхом", - наголосив Лакійчук.

  • Офіцер "Легіону Свободи" Володимир Назаренко зазначив, що у Покровську ворог продовжує тиск малими групами, використовуючи броньовану та легкоброньовану техніку. Більшість атак нейтралізуються, проте логістика та пересування залишаються найбільшою проблемою для Сил оборони України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
оборона та безпека
Інформаційний марафон ВЧ
Сили оборони України
Читайте також:
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
Тарас Кремінь
Автор Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Київ
+9.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.22
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 листопада
08:02
Наслідки атаки на Дніпровщину
РФ атакувала Україну в ніч на 4 листопада: на Дніпровщині загинула жінка, серед поранених - діти
08:02
OPINION
блог Наталки Іщенко
Мобілізація. Декілька ключових тез без висновків
07:41
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 4-го туру
07:38
Аналітика
Три тисячі кілометрів популізму: як Зеленський шість років "безкоштовно" роздає бонуси коштом бюджету. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Відстрочки і всі нюанси, пов'язані зі змінами після 5 листопада: детальне роз'яснення юристки
07:27
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 42 артсистеми та 840 військових
06:47
У Росії зростає дефіцит лікарів та медперсоналу, - Служба зовнішньої розвідки
06:33
Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську
00:39
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Але вони дуже погано з нами поводяться": Трамп висловив сумнів, що США розвʼяжуть війну проти Венесуели
2025, понедiлок
3 листопада
23:58
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, – міністр оборони Крозетто
23:36
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Голова Антикорупційної ради при Міноборони Гудименко: збираємо дані про Fire Point, якщо підтвердиться лобіювання контрактів - це буде злочин
23:32
Марія Захарова
"Італія рухне вся": Рим викликав посла РФ після заяви Захарової про обвал вежі та допомогу Україні
23:04
Оновлено
Генштаб, війна, фронт, ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбувся 151 бій, 57 - на Покровському напрямку
23:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний
22:46
Адвокат та колишній військовий ЗСУ Масі Найєм
"Складно знайти справедливість": адвокат і військовий Масі Найєм заявив, що його звільнили зі служби
22:23
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
"Є кілька різних розмов": Зеленський спростував існування 12-пунктового плану про завершення війни
22:07
Ексклюзив
Карта бойових дій
"Ця пастка нам вигідна": військовослужбовець ЗСУ про можливий розвиток подій у Покровську
21:34
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ми не знаємо, в якому стані перебуває ядерний потенціал РФ, - Безсмертний
21:20
ППО ЗСУ
В Україні готують нові контракти для військових: Шмигаль розповів деталі
21:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко пояснив, що має на увазі Трамп, коли каже: "Дайте ще сторонам повоювати"
20:54
комендантська година
У Запорізькій області посилили комендантську годину
20:31
Казино
У TikTok заблокували 47 користувачів, які незаконно рекламували азартні ігри
20:21
електроенергія, графіки відключень
В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
20:10
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Карпати" перемогли ЛНЗ, "Полісся" і "Металіст 1925" зіграли внічию: результати усіх матчів 11-го туру УПЛ
20:07
OPINION
блог
Реалізм неможливого
20:02
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
19:49
Зеленський
До кінця листопада Україна може почати виробляти до 800 БПЛА-перехоплювачів на добу, – Зеленський
19:46
Ексклюзив
Ілля Несходовський
"Паралель з незалежністю НАБУ та САП": аналітик Несходовський переконаний, що нову "Зимову підтримку" відкотять під тиском партнерів
19:42
Володимир Зеленський
"Ворог успіху не мав за останні дні": Зеленський заявив, що близько 30% бойових дій відбуваються в Покровську
19:16
ДБР розслідує загибель і поранення військових через ворожий обстріл на Дніпровщині
19:10
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, 30 жовтня 2025 року
"Прорив": у Китаї оцінили останню зустріч Трампа й Сі
19:02
Ексклюзив
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
"Сі дипломатично з'їхав з теми": Огризко про те, що Трамп почув про Україну під час зустрічі з лідером Китаю
18:40
Покровськ
ЗСУ зупинили просування росіян на півночі Покровська і не допустили перерізання дороги на Родинське
18:38
Ядерні випробування Трампа: ЗМІ пишуть, США планують запустити міжконтинентальну ракету 5-6 листопада
18:32
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Донбас - це пояс фортець, який тримає за собою доступ вглиб країни, - нацгвардієць Іллєнко
18:12
Аналітика
Укрзалізниця, вагон
Квитки мали би бути у 3,5 раза дорожчі: чому УЗ потребує бюджетного фінансування і як "3000 км безкоштовно" може їй зашкодити
18:07
Приставили до обличчя військового ніж і викрутку та обікрали: у Києві затримали двох підозрюваних
18:00
OPINION
Для Путіна брехня — єдиний вихід
17:44
Михайло Борисович Резнік
Помер президент асоціації Укравтопром Михайло Резнік
17:43
вежа Торре-дей-Конті
У Римі поблизу Колізею частково обвалилася старовинна вежа, є постраждалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV