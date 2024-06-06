Окупанти обстріляли Донеччину: одна людина загинула, троє поранені
Російські окупаційні війська 6 червня обстріляли північну частину Донеччини. Загинула 59-річна жінка, ще троє людей отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Унаслідок удару по Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення. Також у Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.
Крім того, під російський артобстріл потрапив Нью-Йорк. У селищі відомо про пораненого та один пошкоджений будинок. У Желанному Очеретинської громади теж є інформація про пошкоджений будинок.
"Уся Донеччина - це одна суцільна гаряча точка, а особливо - прифронтові громади. Тож вкотре прошу всіх: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!", - наголосив Вадим Філашкін.
Сьогодні, 6 червня, в етері Еспресо начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус також наголосив, що евакуація населення у громаді триває, та закликав жителів виїздити.
Згодом Філашкін додав, що Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки, села Прогрес Гродівської громади, а також селища Зоря Іллінівської громади.
Евакуацію проводитимуть протягом 60 діб з дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом.
- Увечері 5 червня російська окупаційна армія атакувала двома авіабомбами місто Селидове. Унаслідок цього постраждали 6 людей, є пошкодження будинків.
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