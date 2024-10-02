Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: пошкоджено 4 "швидкі", постраждав водій
Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 автомобілі екстреної меддопомоги. Один із водіїв отримав травми
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією "ектренки". Пошкоджено 4 "швидких". Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.
Фото: МОЗ
Фото: МОЗ
- Російські окупанти вранці середи, 2 жовтня, завдали удару по інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області. У результаті атаки поранено людину.
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