Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: пошкоджено 4 "швидкі", постраждав водій

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією "ектренки". Пошкоджено 4 "швидких". Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ