Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: пошкоджено 4 "швидкі", постраждав водій

Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину: пошкоджено 4 "швидкі", постраждав водій

Катерина Ганжа
2 жовтня, 2024 середа
16:50
Війна з Росією обстріл швидка допомога

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Харківщину. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 автомобілі екстреної меддопомоги. Один із водіїв отримав травми

Зміст

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією "ектренки". Пошкоджено 4 "швидких". Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Фото: МОЗ


Фото: МОЗ

 
  • Російські окупанти вранці середи, 2 жовтня, завдали удару по інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області. У результаті атаки поранено людину.
Теги:
Медицина
окупанти
Харківщина
Читайте також:
Пожежа у Росії через атаку дронів
Автор Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
"Мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув мети": Defense Express про атаку на ворожий арсенал "Котлубань"
Іран
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
Іран запустив щонайменше 200 ракет по Ізраїлю
Автор Оксана Ліховід
1 жовтня, 2024 вiвторок
Відведення підрозділів та логістичне забезпечення ЗСУ вкрай ускладнено: Згурець про ситуацію навколо Вугледара
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 45.5
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
2 жовтня
17:50
МЗС України
МЗС засудило іранський напад на Ізраїль і закликало партнерів так само захищати небо над Україною
17:48
Войцех Щенсни
Ексголкіпер "Арсеналу" та "Ювентуса" відновив карʼєру заради "Барселони"
17:42
Роман Балаян отримав премію Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва
17:26
Ексклюзив
мобілізація
Громадян до 25 років не мобілізовуватимуть, про це є згода з військовим керівництвом, - нардеп Цимбалюк
17:23
долар євро гривня валюта обмін
Південна Корея вперше надасть Україні кредит: на що спрямують $100 млн
17:22
кібератака
ГУР атакувало фінансовий сектор РФ: під кіберудар потрапили Ростелеком і Альфа-банк, - ЗМІ
16:58
Забруднене повітря у Києві
У Києві погіршилася якість повітря: людям радять обмежити перебування на вулиці
16:57
Торецьк, обстріл, ракетний удар, обстріли, Донеччина
Протягом літа 2024 року через російську агресію в Україні загинули 589 цивільних, - ООН
16:57
інавгурація путіна
Кремлю нічим платити за війну, це доведеться робити "простим росіянам", - ЦПД
16:55
Посилка
"Пільгу в 150 євро треба прибрати": Гетманцев заявив про необхідність оподаткування всіх посилок з-за кордону
16:55
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсон з артилерії та БПЛА: двоє загиблих, є поранені
16:50
У США вийшов "Словник війни" Остапа Сливинського з присвятою Максиму Далі Кривцову
16:43
На фронті з початку доби зафіксували 57 боєзіткнень: найгарячіше - на Курахівському напрямку
16:42
на фото наслідки обстрілу Краматорська
Окупанти атакували Краматорськ трьома керованими авіабомбами: поранено людину
16:28
Оновлено
хасиди-паломники в Умані
До Умані на святкування Рош га-Шана приїхали 31,5 тис. хасидів, ще 14 тис. охочих не змогли прибути через обстріл Ізраїлю
16:27
Коригувала удари по Харкову: СБУ оголосила підозру викладачці університету
16:24
Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Аталанта": букмекери спрогнозували переможця матчу Ліги чемпіонів
16:23
Ексклюзив
авіаносець Dwight D. Eisenhower
США зосередили на Близькому Сході понад 50 тис. військових, - посол України в Ізраїлі Корнійчук
16:22
путін
Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які готові воювати проти України
16:21
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ
16:10
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров і KOLA записали дует "Ніч яка місячна" за віршем Михайла Старицького
16:09
У Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Ломейко
16:08
OPINION
Про мирні плани та дипломатію
15:57
окупанти
Загарбники розпочали "призов" до російської армії на ТОТ Херсонщини
15:55
ЗСУ
У ЗСУ спростували інформацію про нібито застосування РФ авіабомби ОДАБ-9000
15:52
Естонія
Естонія розглядає відправлення своїх військових в Україну для небойових завдань, - глава міноборони Певкур
15:51
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Без США Україні практично неможливо виграти війну, - Яценюк
15:46
Ексклюзив
Військовий оглядач Попович пояснив, чому росіяни збільшили кількість ударів КАБами по Запоріжжю
15:43
Ізраїль Україна
Стрілянина в Тель-Авіві 1 жовтня: серед поранених - українка
15:40
осінь
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями, та де пройдуть дощі
15:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
Схід України хитається під тиском нової російської тактики і більшої вогневої потужності, а в Херсоні під час хвилини пам'яті росіяни вбили 6 людей. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
15:34
валюта євро
Ukraine Facility: Київ виконав 8 із 9 квартальних індикаторів для отримання чергового траншу
14:53
На фото Сергій Жадан
"Роботи багато": Жадан розповів, чим займається на військовій службі
14:46
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:41
Зеленський провів кадрові ротації в Службі зовнішньої розвідки
14:36
Владислав Сіренко
Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді
14:27
презентація пам’ятної монети "Абсолютний"
Нацбанк випустив монету "Абсолютний", присвячену боксеру Олександру Усику
14:26
Кіборги, 2017
У Польщі покажуть фільм Сеїтаблаєва "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту
14:22
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі не підписала закони, які обмежують права ЛГБТ: тепер це має зробити спікер парламенту
14:11
Switchblade
Американська компанія AeroVironment підписала угоду про виробництво в Україні боєприпасів Switchblade 600
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV