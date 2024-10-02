Окупанти вдарили по готелю в Слов'янську: є постраждалий і руйнування
Російські окупанти вранці середи, 2 жовтня, завдали удару по інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області. У результаті атаки поранено людину
Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.
За його словами, ворожий обстріл міста відбувся близько 05:00.
Влучання зафіксували у приватний готель у районі Молочар. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.
Крім того, у місті постраждали приватні будинки.
- Ввечері 1 жовтня російські терористи запустили ударні БПЛА з північного напрямку. У Сумській області РФ вдарила по критичній інфраструктурі, а в Одеській - по припортовій та прикордонній. Детальніше про наслідки нічної ворожої атаки читайте за посиланням.
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