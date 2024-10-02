Окупанти вдарили по готелю в Слов'янську: є постраждалий і руйнування

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.



За його словами, ворожий обстріл міста відбувся близько 05:00.

Влучання зафіксували у приватний готель у районі Молочар. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.

Крім того, у місті постраждали приватні будинки.