Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з РФ

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначає, що окупанти щоразу ускладнюють шлях місцевих до Росії. Загарбники ретельно оглядають речі, документи, гаджети людей, по декілька разів запитують про мету поїздки.

"Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для детальнішої перевірки. Намагаються утримати насильно", - підкреслив очільник ОВА.

Він також нагадав, що перевірки для тих, хто виїжджає з території "ЛНР", росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року.