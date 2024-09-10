Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з РФ
Російські загарбники посилили перевірки на кордоні між так званою ЛНР і РФ, попри обіцянки скасувати їх для мешканців, які виїжджають з тимчасово окупованої території
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначає, що окупанти щоразу ускладнюють шлях місцевих до Росії. Загарбники ретельно оглядають речі, документи, гаджети людей, по декілька разів запитують про мету поїздки.
"Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для детальнішої перевірки. Намагаються утримати насильно", - підкреслив очільник ОВА.
Він також нагадав, що перевірки для тих, хто виїжджає з території "ЛНР", росіяни обіцяли скасувати ще восени 2022 року.
- У липні повідомлялося, що РФ змушує мешканців ТОТ Луганщини залишатися у зруйнованих містах, не відновлює жодних комунікацій, а також населяє територію росіянами.
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