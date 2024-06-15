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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти пропонували викраденим українським дітям гроші за переїзд "до будь-якого російського міста", - The Independent

15 червня, 2024 субота
16:47
Війна з Росією Україна повернула 4 дітей з ТОТ

Росіяни промивають викраденим українським дітям мізки, запевняючи, що в Росії вони матимуть всі переваги, а також пропонують дітям по 100 тис. рублів за "переїзд в будь-яке російське місто"

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Про це йдеться у розслідуванні журналіста Тома Уотлінга з The Independent.

У матеріалі журналіст розповідає історію п’ятьох підлітків, яких окупанти вивезли в Росію або на окуповану територію, перш ніж їх зрештою повернули в Україну.

Він поспілкувався з п’ятьма українськими дітьми, які повернулися з Росії, віком від 12 до 17 років про їхній досвід у російських "таборах відпочинку".

16-річна Ліза Бацура, яку РФ перевезла з Херсона до окупованого Криму у вересні 2022 року, коли їй було 14 років, каже, що пам’ятає момент, коли російський чиновник увійшов до її класу в Генічеському професійно-технічному училищі № 27 поблизу Кримського півострова.

За її словами, тоді директор школи сказав, що посадить її в підвал, якщо вона відмовиться. Лише в травні наступного року її врятувала мати Оксана Галкіна, яка розлучилася.

"Учитель сказав нам, що хтось прийде. Потім нас завели в кімнату з одним великим столом і стільцями, і туди зайшла ця жінка. Вона сказала, що в Генічеську небезпечно через війну. Вона сказала, що нам буде краще в Росії, де ми матимемо всі ці переваги", — каже Ліза.

За її словами, жінка, оточена офіційно виглядаючими чоловіками, пропонувала кожній дитині 100 000 рублів, щоб "переїхати в будь-яке російське місто, яке ми хочемо".

"Зрештою, я подумала, що я ближча до України, ніж до Росії. Вся атмосфера російської пропаганди також дуже дратувала", — каже Ліза Бацура, додаючи, що один із дітей, хто все ж прийняв пропозицію росіян — 17-річний Зорік Ібріан, залишився в Генічеську.

Богдан Швецов найбільше ненавидів щоденний розпорядок співу російського гімну. РФ перевезла його з Херсона до Криму в жовтні 2022 року, коли йому було 12 років. Коли вони дісталися Євпаторії, куди вперше відвезли всіх херсонських дітей, його відокремили від однокласників, посадили в автобус і відвезли в табір неподалік, де він був змушений брати участь у рутині, побудованій навколо російською пропагандою.

"Вони змусили нас співати національний гімн щоранку перед фізичними вправами. Нас поставили у два ряди. Опікуни ходили туди-сюди між нами, щоб переконатися, що ми співаємо", — каже він.

Ліза також описує момент, коли начальник охорони табору знайшов в одній із сумок дівчини український прапор.

"Він нас зібрав і підпалив прапор перед нами. Тоді він сказав: "Дивіться, ось як буде горіти ваша країна", – розповідає вона.

Ліза додає, що він регулярно називав їх "укропами" та "хохлами".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни роблять "усе, щоб заблокувати повернення десятків тисяч українських дітей".

"Відтоді, як Росія окупувала Крим і частину Донецької й Луганської областей у 2014 році, весь цей час Росія депортувала українських дітей і порушувала права мирних жителів. Тоді ми мали вісім років дискусій про повернення дітей. Чи отримали ми якісь конкретні результати? Ні. Єдиний реальний спосіб зупинити депортацію українських дітей – це звільнення всіх окупованих територій України. У нас немає іншого шляху", - зазначив він.

  • 14 червня Україна повернула 12 дітей із тимчасово окупованої території Херсонської області. Одна з дівчаток позбавлена батьківського виховання.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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