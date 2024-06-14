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З ТОТ Херсонщини повернули ще 12 дітей

14 червня, 2024 п'ятниця
18:46
Війна з Росією малюнок, діти

Україна повернула 12 дітей із тимчасово окупованої території Херсонської області. Одна з дівчаток позбавлена батьківського виховання

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Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що на підконтрольну Україні територію повернули 3 хлопчиків та 9 дівчаток, віком від 2 до 17 років. Одна з дівчат позбавлена батьківського піклування.

"Над порятунком дітей працювала благодійна організація “Save Ukraine”. Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їхні батьки на вільній землі та в безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти", - додав Прокудін.

Очільник ОВА також наголосив, що лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 120 дітей із Херсонської області.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували  росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

  • На сайтах РФ з усиновлення з'явилися оголошення про щонайменше чотирьох дітей з України, яких росіяни викрали протягом перших місяців повномасштабної війни.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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