Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState
Станом на вечір п'ятниці, 26 вересня, російська окупаційна армія мала територіальні успіхи в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
На Донеччині окупанти просунулись поблизу Ямполя, на Дніпровщині — біля Березового та Калинівського, а на Запоріжжі — в районах Ольгівського та Новоіванівки.
"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового та Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки". - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
фото: скриншот
фото: скриншот
- 22 вересня 2025 року інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляв про просування російських загарбників на Запоріжжі та Дніпровщині
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.9
- Актуальне
- Важливе