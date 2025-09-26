Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState

Марія Науменко
26 вересня, 2025 п'ятниця
23:46
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Станом на вечір п'ятниці, 26 вересня, російська окупаційна армія мала територіальні успіхи в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

На Донеччині окупанти просунулись поблизу Ямполя, на Дніпровщині — біля Березового та Калинівського, а на Запоріжжі — в районах Ольгівського та Новоіванівки.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового та Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки". - йдеться у повідомленні.

фото: скриншот

фото: скриншот

фото: скриншот

  • 22 вересня 2025 року інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомляв про просування російських загарбників на Запоріжжі та Дніпровщині

 

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
00:56
Оновлено
Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 26 вересня: в Запоріжжі внаслідок "прильоту" частково зруйнована будівля магазину
2025, п'ятниця
26 вересня
23:24
Ексклюзив
Сергій Таран
Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
23:07
Зеленський і Трамп
Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї, - WSJ
22:19
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 160 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
22:06
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
21:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Наратив України має бути: "Допоможіть нам, ви будете частиною успіху", - Пристайко
21:24
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову в українській армії
21:12
Ексклюзив
Олег Рибачук
Трамп має продемонструвати Сі Цзіньпіну, що може поставити РФ на місце, - політик Рибачук
21:01
Ексклюзив
ЗСУ
Україна може мати позиції, коли Путін буде змушений сам шукати шляхи угоди чи перемирʼя, - історик Еш
20:56
Володимир Зеленський
"Путін бреше лідерам": Зеленський заявив, що в межах Добропільської наступальної операції РФ зазнала понад 3 тис. втрат особового складу
20:39
Кароль Навроцький
Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України в Польщі
20:28
Близький Схід Ємен нафта
Світові ціни на нафту зросли на понад 4% після ударів українських дронів по РФ
20:12
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:05
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
20:04
OPINION
Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
19:15
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
18:03
Огляд
Мукеш Абмані
Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти
18:01
OPINION
Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?
17:42
Ексклюзив
Не про "Зоряні війни", а про діпстрайки: для чого Україна створює Космічні війська. Пояснюємо
17:38
вибори
РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
17:34
PR
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
17:26
Віталій Зайченко
Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ
16:59
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
Більше новин
