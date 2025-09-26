Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового та Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки". - йдеться у повідомленні.

фото: скриншот

фото: скриншот

фото: скриншот