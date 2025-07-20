Окупанти просунулись поблизу п’яти населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія має територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти змогли просунутися біля п’яти населених пунктів
Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.
Станом на початок доби неділі, 20 липня, за даними аналітиків, російські окупаційні війська досягли тактичних успіхів на окремих ділянках фронту в Донецькій області.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки", - йдеться у повідомленні.
фото: DeepState
- Крім того, станом на ніч суботи, 19 липня 2025 року, РФ окупувала село Яблунівка Сумської області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів.
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