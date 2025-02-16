Окупанти розпочали демонтаж історичного центру Маріуполя під виглядом "відновлення"
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі розпочали демонтаж історичного центру міста під виглядом "відновлювальних" заходів
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що ворог знищує будинки, які мають історичну цінність, хоч їх у Маріуполі залишилося не так багато. Значну частину міста окупанти вщент зруйнували своїми масованими обстрілами.
"Відтак у центральній частині міста представники російської окупаційної адміністрації (РОА) додумалися дозволити проводити забудову так званого нового житла під іпотеку для росіян з депресивних регіонів РФ та іммігрантів з Азії", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС наголосили, що це цілеспрямована політика, яка націлена на зміну етнічного складу населення для створення ілюзії "повернення життя" у зруйноване місто.
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Водночас жителі Маріуполя залишаються без житла, оскільки компенсаційні квартири їм не виділяють. За даними Центру нацспротиву, усе будівництво спрямоване виключно на переселення росіян.
Крім того, попри гучні заяви окупантів про "ремонти", будівельні роботи заморожені через відсутність належного фінансування, а завезені робітники постійно скаржаться на невиплату зарплат.
У зв'язку з цим окупанти часто роблять лише косметичний ремонт фасадів, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя. Проте, картинка для росЗМІ "подається у кращих традиціях" російської пропаганди.
- Росіяни заявляють, що обсяг виконаних будівельних робіт у драмтеатрі окупованого Маріуполя досяг позначки 65% - загарбники планують завершити "ремонт" до кінця року.
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