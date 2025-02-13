"Все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна": розмова зі звільненим із полону "азовцем" Іваном Сокалем

Івану Сокалю 25 років. З них понад 2 роки і 4 місяці хлопець провів у російському полоні. До бригади спеціального призначення "Азов" чоловік долучився в 19, тому що завжди мріяв про військову службу. Повномасштабне вторгнення застало Івана у Маріуполі. Звідти він потрапив у ворожий полон.

Чому саме "Азов"

Чому саме "Азов"? Тому, що я обирав один із найперспективніших підрозділів, який розвивається, і який хоча б чимось відрізняється від, скажімо так, від повсякдення, яке було на той час в наших Збройних силах України. Знову ж таки, в мене був друг у "Азові", з яким я спілкувався, який мені теж пояснював, чим вони займаються, що вони роблять. І знову ж таки, в першу чергу, це було те, що підрозділ виїжджає на бойові завдання. От це для мене було основою, тобто, щоб не просто я свою службу прослужив три роки контракту, не будучи задіяний в антитерористичній операції або ООС, так, як воно було на той момент.

І мене це надихнуло, тому я вирішив іти саме вже в полк "Азов". І зрозуміло, що на той час людей було небагато, тобто було більше часу для виділення на те, щоб бійці розвивалися. І була їхня перевірка, скажімо так, тобто що вони можуть, що вони не можуть. І вже по самому закінченню курсу ти міг вступити в полк "Азов".

Передчуття великої війни

Перед 24-м числом, буквально за місяць, навіть швидше, коли вже почалися такі масштабні вкиди в соцмережу, різні пости та відео. Було зрозуміло, що вся ця організація їхніх військ, їхні з'їзди на різні тренування то в Криму, то під Донецьку область, то зі сторони Білорусі. Це вже було дзвіночком до того, що це не просто так робиться. Тобто вони відпрацьовують якісь тактичні дії, вони відпрацьовують свою логістику і так далі.

Ближче вже до 24-го числа це вже було буквально за два тижні, в них стягнуті, ну, більша частина цього угрупування, яке наступало. І було, ну, не те, що відомо, це вже було ясно, що вони будуть іти на наші території.

Хтось з моїх знайомих говорив: "Та нічого не буде, там нічого, два-три тижні повоюємо, і воно все затихне". На цей час, буквально за два тижні до цього, я склав всі свої речі. Я відправив додому документи, цінні речі. І пізніше просто я собі зробив тривожний рюкзак, в якому я підготував все до війни.

І пізніше вже 24-го числа вже стало всім все відомо. З одної сторони, я прекрасно розумів, що Маріуполь залишиться в кільці, тому що вони будуть робити сухопутний коридор. Це для них дуже важлива, скажімо так, стратегічна точка була. От. Ми зранку прокинулися, ми чули виходи корабельної артилерії з моря, і ми зрозуміли, що все це не жарти.

Оборона Маріуполя

У нас була тривога. Ми швиденько всі погрупувалися, взяли з собою боєприпаси, і надійшла команда, що ми їдемо в Маріуполь на оборону Маріуполя. Під'їжджаючи до Маріуполя, ми вже бачили стовпи диму, тобто, що вже були обстріли, і зрозуміли, що це не просто звичайна тривога, а це реально вторгнення велике.

Ми прогнозували собі на те, що поки ми будемо закріплені у Маріуполі, тобто ми розуміли, що на нас буде досить великий тиск їхніх військ. В мене закрадалися такі думки, що наша справа була якомога довше протягнути оборону не просто Маріуполя, а і навколишніх районів, навколишніх сіл, там де Павлопіль, там де Водяне, де Широкине. Але і на мою думку це було, що до нас прийде підмога, тобто не дадуть нам закрити кільце, і що в нас буде доступ, постачання, скажімо так, продуктів і постачання боєприпасів.

Але, як ми бачили по факту, що все це вийшло не так, ми пішли на оборону Маріуполя, деяких підрозділів зразу ж відбили від Павлополя, від Водяного, від Широкиного, Сартана те ж саме. І зрозуміло, що вся концентрація військ йшла на Київ. І це було зроблено правильно, що до нас не давали підмогу, тому що дана ціль була Київ.

Тобто, якщо б ми в перші дні втратили Київ, ми б втратили, можна сказати, все. І коли вже відбили Київ, це вже було трошки запізно, щоб йти до нас і робити якийсь коридор. Це була б колосальна втрата техніки, колосальна втрата бійців. В кільці ми опинилися 2 березня. 1-2 березня -це вже остаточно закрилося кільце Маріуполя.

Так як йшла весь цей час оборона Маріуполя, повністю потрохи наші сили відходили, тому що їхня перевага в кількості бійців та техніці дуже сильно перевищувала нас. Маріуполь був, скажімо так, в трьох кільцях. Це була Азовсталь, це був правий берег, і це був Ілліча. Пізніше воно все скоротилось до двох кілець, і вже 15 квітня прийшла команда нам іти на Азовсталь для того, щоб ми не пропали на правому березі, а щоб ми угрупувалися вже всі на Азовсталі.

обстріл Маріуполя, Фото: reuters

"З цивільними було дуже важко"

Були там цивільні, цивільні мали окремі бункери. В них були окремі бункери, вони були позначені, в яких були діти, над ними писали діти, цивільні. І вони були до оборона вже самої Азовсталі, десь до середини цієї оборони. Незважаючи на те, що були там цивільні, і бункери їхні були позначені, Російська Федерація все одно наносила авіаудари по цих бункерах, по цих місцях.

Продукти, медикаменти, ми завжди, коли приїжджали на Азовсталь, завжди завозили цивільним. Продукти харчування, медикаменти, те ж саме постачання води, ми завжди їм привозили. Вже коли ми були на Азовсталі, в мене було дуже багато медикаментів, дитячого харчування. Знаючи, що там є дітки, ми туди завозили дитяче харчування, все, що було для дітей.

З цивільними було дуже важко, тому що люди не розуміють, що таке бойові дії в місті, що таке загальновійськовий бій. Люди виходять на двір, незважаючи на обстріли, вони думають, що це все прилетить десь з боку, і нічого не буде. Коли ми бачили цивільних, неодноразово ми їм говорили, що: "Ховайтеся в підвали, тому що зараз буде обстріл, ви можете попасти під обстріл".

Багато людей на це не звертали увагу. Було таке, що ти людям говориш: "Зараз буде обстріл, хватить в підвали". Люди не хочуть йти, буквально через дві хвилини ти вже починаєш надавати їм медичну допомогу, тільки через те, що вони просто не хотіли слухати і не розуміли обстановки, що коїлось в Маріуполі.

Спочатку це було дуже важко, але пізніше ж все ж таки домовились про евакуацію цивільного населення з Азовсталі. Це були дві партії, якщо я не помиляюся. І якщо знову ж таки не помиляюсь, було без жертв. Тобто люди виїхали нормально. Що з людьми було далі, цього я вже не знаю.

Парамедик на Азовсталі

На самому заводі я був парамедиком. Я надавав допомогу хлопцям, які були в мене в бункері, тому що, знову ж таки, в нас був госпіталь Желізяка, який був переповнений військовими. І там була нестача медикаментів. В мене були свої запаси медикаментів, і багато людей з моєї групи були поранені. І коли ми вже були у бункері, то я надавав їм допомогу.

В мене були як і важкі поранені, так і були і легкі поранені. Коли до нас прилітали гвинтокрили, то ми вже бачили, що нам передавали не тільки боєприпаси, а й медикаменти. Тобто все, що могли привезти в Маріуполь, це нам привозили.

Вже за весь період Маріуполя, за всі бойові дії, що там коїлися ти багато чого побачив, ти багато чого зрозумів, і ти розумів, що якщо людині дано вижити, вона виживе. Так, бували, звісно, моменти, коли ти людині надаєш допомогу, проходить декілька днів, і людина помирає. І ти розумієш, що всім, чим ти їй міг допомогти, ти допоміг.

Та неодноразово я думаю: "Це через мене, можливо, це я щось не так зробив, можливо ще щось". Але все це показала практика, що нестача медикаментів, больові шоки і так далі, з ними потрібно боротися, а засобів для цього немає.

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"Найстрашніше - це авіаудари"

Найбільшою небезпекою це були якраз авіаудари по самому заводу "Азовсталь", тому що прорив їхніх військ здійснювався неодноразово на саму територію Азовсталі, але це в них було безуспішно, тому що вони втрачали дуже багато бійців. Тобто, якщо брати людський ресурс, їм це видавалося дуже важко, тому що в них бійці непідготовлені.

Загально, що найстрашніше - це авіаудари, тому що засобів для того, щоб збити авіацію, не було. І ми розуміли, що ми цьому нічого не можемо заподіяти. І всі ці ФАБи, ракети всі, які летіли з літаків, все, що ми могли робити, це просто бути в бункері, очікувати і перечекати цей авіаудар.

"Для росіян немає стопу"

З комунікацією у нас проблем не було. Зв'язок з підконтрольною територією України у нас був. У мене було спілкування і з рідними, і з друзями. Знову ж таки інтернет-ресурси я дивився. Я переглядав події на різних точках фронту і все, що коїться, ми були свідомі цього.

Досить багато таких було нюансів. Це не те, що нюансів, таких історій, це знову ж таки Буча, Ірпінь, це Харків, це обстріли мирних жителів. Ми просто розуміли, що для них немає стопу. Для них немає цивільних, для них немає військових, для них є ціль. Вони не перебирали ні дітей, ні цивільних, ні жінок, нікого. Все це було помітно не тільки по Маріуполю, а в цілому, по цілій, скажімо так, частині фронту.

На Азовсталі ми перебували від 15 квітня аж по 17 травня. Звісно для бійців це було незвично. Це наводило певну кількість якогось страху, бо тому що ми прекрасно розуміли, ми для них були якимось червоним прапором. Ми розуміли, що нічого доброго чекати нам там не потрібно.

Вихід із Азовсталі

Але знову ж таки, це було найрозумніше рішення на той час, яке могло бути, тому що через це рішення збереглася максимальна кількість людських життів. Тобто, якщо б ми відмовилися, і ми б далі проводили бойові дії, ми б їх довго не проводили, тому що не вистачало продуктів, не вистачало боєприпасів. І з кожним днем все більше і більше поранених. Тобто з кожним днем ми все втрачали і втрачали людей.

Нам сказали з самого ранку, що: "Ось зараз готується знову партія, яка буде виходити". Я зібрав одяг свій. Всі свої цінні речі. Я залишив на Азовсталі, я їх, скажімо так, ліквідував для того, щоб воно не дісталося їм, тому що вони вічно на все голодні.

А коли ми виходили по цьому ж самому коридору, знову ж таки, вони голодні були не тільки на цінні речі, а навіть і на наш одяг. Вони і забрали цей одяг. Ми виходили чистіше одягнені, ніж їхні бійці, Російської Федерації та бійці ДНР, в них був доступ до цього всього.

Коли ми виходили, нас перевірили, нас посадили в автобуси, ми зачекали всіх людей, котрих посадять в автобус. Нікому не давали ні їжі, ні води. І розказували, що був Червоний Хрест, але особисто я його там не бачив. До когось там вони підходили, і знову ж таки ніхто не знає, чи це був Червоний Хрест, чи це не був Червоний Хрест. Тому що одягнути футболку з червоним хрестиком можуть всі.

вихід із Азовсталі, Фото: gettyimages

Оленівка

Нас посадили в автобус, був супровід бойовою технікою, гвинтокрилами. Також були і літаки, які супроводжували нас по дорозі, і ми приїхали в Оленівку.

Вже коли ми приїхали в Оленівку, тоді нас вже по одному розподіляли, хто куди і одразу було помітно, що всі підрозділи, які були у Маріуполі, йдуть в одне місце збору. А хто з Азову, йде зовсім в інше місце збору. З такого, як поводилися з нами в Оленівці, знаєте, це було місце знайомства на той час.

Це було місце знайомства, де до нас ще не знають, як ставитись, ніхто не знає, ще як з нами працювати. Приїжджали їхні спецслужби, велись різні розмови, в когось були вже допити. Ну, все це ще виглядало на спокійному рівні. Звісно ж, велика кількість людей там була, тобто колонія розрахована була на одну кількість, а перевищувала ця кількість в пару десятків разів.

І що з такого, що найбільше мені запам'яталося в Оленівці, це коли через нестачу їжі, через прісну їжу люди просто сидять відпочивають, тут встають, щоб кудись піти і втрачають свідомість через те, що реально морили голодом.

В Оленівці я перебував до трьох місяців. В нас якраз так сталось, що коли ми вже знаходилися в іншому місці, що ми були, напевно, крайньою партією з Оленівки. І пізніше до нас, через тижні два привезли ще кількість людей. Вони були від нас неподалік, з якими в когось із нас вийшло зустрітись, в когось ні. Тобто коли вводили на допит, везли на суд, ми дізнавались цю інформацію (про трагедію в Оленівці, - ред.).

І ми були дуже сильно шоковані і дуже сильно стривожені, тому що дуже багато наших бійців залишалися там. І ніхто не міг нам дати точну відповідь, хто там був, чи це був обстріл, чи це був підрив. Пізніше вже, коли ми зібрали інформацію з різних ресурсів, ми вже мали уявлення, як все це відбувалося, і що там було.

Після Оленівки

Після Оленівки мене привезли в прокуратуру. У мене був довготривалий допит, і після цього нас відвезли вже в тимчасове місце утримання. Це був ізолятор, в якому ми пробули три дні і після цього нас вже відвезли на Донецький СІЗО.

Нас в цьому тимчасовому ізоляторі зранку підняли і сказали, щоб ми готувалися, нас зараз будуть етапувати. Ми сіли в автозак, де вже зрозуміло було, що нас везуть в не дуже хороше місце. Ще конвоїр, який нас провозив, з нас сміявся, що ми знаходимося на літаку, що нас везе така-то, така-то авіакомпанія. Ми відлітаємо на курорт. Він нам сказав, що він надіється, що ми з нього не повернемось.

"Нам забороняли сідати в камерах"

І коли ми вже приїхали саме в Донецький СІЗО, як тільки відкрився автозак, ми вже побачили цей всім відомий коридор, через який потрібно було кому проходити, кому пробігати для того, щоб добратися певної точки. І там, де вже застосовувалося фізичне насильство. Ми вже зрозуміли, що потрібно кріпитись, потрібно виживати.

Усім відома така прийомка, як є на всіх тюрмах. Кожен проходить, скажімо так, привітання від них. Ознайомлення з ними, де наносилися удари, які руками, ногами, так і резиновими палками та електрошокерами. Після цієї вже прийомки нас всіх розвели по камерах. В камерах це все було зовсім вже по-іншому.

Нам забороняли сідати в камерах. Ми постійно стояли. В нас були набряки на ногах, знову ж таки, було зрозуміло, що в когось були відбиті нирки. Комусь було важко стояти, хтось втрачав свідомість, тому що мало того, що людина вже знесилена, піддавалася фізичному насильству, так і морили голодом.

В них є перезмінка два рази на день. Кожна зміна, яка нова приходить, завжди хотіла з нами привітатися. Тобто, відкривалися камери, люди або залишалися в камерах, або їх виводили вже в коридор, де знову ж таки до кожного застосовували ці самі резинові палки, дерев'яні палки, крики, кулаки.

І було дуже сильно це чути, коли відкривалися камери з військовослужбовцями, які не з полку "Азов", до них воно застосовувалося менше. Це ми все прекрасно розуміємо, тому що ми показали своїм досвідом, своєю роботою, хто ми є, і що вміємо робити. Тому до нас було таке ставлення.

Допитів було дуже багато, і різні люди використовували різні засоби. Тобто хтось використовував фізичне насильство, хтось використовував до цього фізичного насильства електрошокери, тапіки (під’єднання дротів і удари струмом, - ред.), резинові палки, хтось просто руки, ноги. На одних із допитів я також прийшов на допит, де давили морально: "Ми повідомимо твоїх рідних, що тебе вже немає. Ми будемо з ними співпрацювати і так дальше, якщо ти будеш нам все розповідати. А ти знаєш, що ми вже захопили Київ. Ти знаєш, що із західної сторони на вас напала Польща. України вже як такої немає. Вам ще трошки залишилося. Ви всі залишитесь тут".

Тобто я все це близько не сприймав, тому що я розумів, що вони брешуть. Від них правди ніколи не потрібно очікувати. А з другої сторони, я знав, що якщо я їм щось розповім, від мене одного нічого не зміниться. Я себе готував, знову ж таки, як і до найкращого, так і до найгіршого, тому що завжди ходити у рожевих окулярах - довго так не протримаєшся.

Я завжди розумів, що тривати це вічно не буде, головне перетерпіти. На цьому я і тримався для того, щоб в подальшому мені було на інших допитах ще простіше. В Донецькому СІЗО я перебував 11 місяців. Наступна точка - це у нас була Горлівка.

Горлівка

Нас за два дні, по-моєму, вивезли дуже велику кількість людей звідти, великими партіями нас везли. І куди ми їдемо, знову ж таки, ми не знали, нас вивели на двір. Нас на той час дуже сильно здивувало те, що нас ніхто при цьому етапуванні не бив.

Нас оглядали на синці, чи вони в нас є, чи немає. Щоб ми всі свої речі, які в нас були, щоб ми їх із собою забрали. Нас це дуже сильно не здивувало, тому що ми думали, що ми їдемо в якесь краще місце. Можливо, це щось з чимось пов'язано. Нас посадили в жовту маршрутку, зав'язали нам руки, очі, і вже відвезли нас на Горлівку.

Це ми вже дізналися, коли ми приїхали туди. Де відкрилися двері, вже гавкала собака. І по одному люди, які вибігали, знову ж таки получали. Коли вже нас завели в дисциплінарний ізолятор, то там вже знову ж таки була прийомка.

Там ми зрозуміли, що тут те саме, як і там, де ми були. Зрозуміло, для чого тоді на нас дивилися, чи немає на нас синців, тому що акт прийому-передачі повинен бути у них.

"Здивувало те, що була вода, і нам дали одяг"

З знову ж таки ми пройшли цю прийомку, де всі позаробляли свої нові синці, нові травми. Але нас дуже сильно здивувало те, що ми якраз потрапили в такий час, коли і харчування давали, що були більші порції їжі. Ми здивувалися тим, що була постійно вода. Там інколи днями перебувало таке, що вода пропадала, але переважно це була постійно вода, тому що в Донецьку вона була через день, або дві години раз на день.

І здивувало те, що нам дали одяг, тому що в Донецькому СІЗО, можна сказати, хтось був в штанах і в футболці, а хтось був в нижній білизні і тільки в шкарпетках, більше нічого, без взуття і так далі.

І умови, умови камери були значно кращими, ніж вони були в Донецьку. Тому що в Донецьку це бетон, це цвілість, це грибок по стінах, сирість, протяги і постійний холод. А там ми вже побачили, що є якийсь мінімальний ремонт, є харчування, є одяг, і там були матраци, там була постіль.

Але там було фізичне насильство більше. Тобто не так більше, як воно було регулярним. От воно було постійним, воно було регулярним, і було досить таки жорстоким. Стало набагато легше, тому що це була якась година або 40 хвилин прогулянки, кругом бетонні стіни зверху сітка, але ми бачили вже небо.

Ми бачили небо, ми могли подивитися на хмари, ми могли подихати свіжим повітрям. І це значно підіймало наш дух, наш настрій. Бувало таке, ми розуміли, що ми зараз йдемо на прогулянку, після прогулянки є обшук, тобто ми повертаємося, стаємо в коридорі, нас обшукують, і ми отримуємо тоді фізичне насильство.

Але бували і такі дні, це було літо, це було дуже спекотно, і ми говорили: "Блін, можна і получити, але ми подихаємо свіжим повітрям" і так далі. Тобто були дні, коли там погана зміна, ми розуміли, що на прогулянку ми не хочемо йти, ми краще тут побудемо. Але в більшості ми хотіли йти на прогулянки, тому що знову ж таки свіже повітря, воно для нас на той момент було дуже-дуже важливим.

Азовець Іван Сокаль з побратимами, Фото: архів Івана Сокаля

Повернення в Донецьк

Було ще одне етапування, ми повернулися після Горлівки назад в Донецький СІЗО. Знову ж таки, ми стикнулися з тою самою прийомкою. Нас відвели на той самий пост, підвальне приміщення. Це для них утримання самих жорстоких методів.

Але ми були дуже сильно здивовані, коли ми туди зайшли. Наче ніяких змін немає, але харчування таке, як і було. Але перестали застосовувати вже до нас фізичне насильство, і нам дали матрац і ковдру. Тому що 11 місяців, які ми там були, там були металеві ліжка, на яких ми, хтось, знову ж таки, без футболки, без штанів лежав в мороз, і це було холодно. А тут ми приїхали, і ми вже бачимо, що є, так, вони були порвані ці матраци, але вони були.

Тобто ти прокидаєшся, у тебе трішки менше болить, ніж боліло від цього металевого ліжка. І ми побачили, що була вже постійна вода в них. Інколи були відключення, але вже не такі, як перший раз.

"Постійно розказували, що ми не виживемо"

І воно було набагато простіше. Морально вони тиснули постійно, постійно розказували, що ми не виживемо, вони нас там вб'ють, вони з нами то зроблять і так далі. Але вже такого, як перший раз, не було.

Коли ми приїхали на 33-ю колонію, там був найдовший коридор, який нас зустрічав. Там було дуже багато різних їхніх спецслужб. Ми пройшли цей коридор, нас завели в дисциплінарний ізолятор, де знову була прийомка в нас.

І коли ми вже зайшли в камери, нам не дозволяли там розмовляти, не дозволяли сидіти, тільки під час прийому їжі і застосовувалося фізичне насильство теж досить жорстоке. Воно тривало буквально п'ять днів, пізніше воно йшло трохи на спад з полегшенням.

І нам тоді сказали, що: "Ви будете тут 15 днів, і вас піднімуть на бараки". Ми цьому не вірили, тому що Азов і піднімати на бараки, тобто ми цього не знаємо, тому що ми два роки провели в підвалах. Але так сталось, що після 15 днів нас реально підняли на бараки.

Нам дали одяг, нас переодягнули, нам дали матраци, подушки, постіль, мильно-брильні нам дали, і коли ми вже зайшли на територію барака, я був у шоці, що нас реально підняли. Є вода, більший простір, тобто тебе вже не сковує ця камера, там 3 на 4 або 5 на 6.

Тобто ти в полоні, але ти почуваєш себе вже більш вільнішим, тому що в тебе є більший простір. Тому що, знову ж таки, налаштовував я себе і на добре, і на найгірше.

Коли я потрапив вже на барак, там більше людей, були і нові полонені, були і старі, і було зрозуміло, що війна не закінчена. А в мене в голові було постійно так, що нас колись обміняють, тому що в нас є такі самі люди, як ми. І вони теж хочуть їх дістати.

Обмін

Я думав, що все це станеться, коли буде закінчення конфлікту, тоді буде обмін військовополонених. З самого ранку мене викликали в штаб, запитали, чи я хочу їхати на обмін. І це було досить дивним, тому що переважно перед обміном людям ставили такі питання, але були і неодноразові дії, що хлопців викликали питали і так протягом року по декілька разів.

Я зважував 50 на 50, або так або ні. Я не сприймав все це дуже позитивно, ну і негативно теж. Але, коли я вже повернувся зі штабу, то ближче до обіду мене знову викликали, викликали на штаб. І я вже думаю, щось не те.

"Страшило те, щоб обмін не зірвався"

Нас завели на територію ДІЗО (дисциплінарний ізолятор, - ред.), і нам дали форму український піксель, мультикам, кому що. І тут вже закрались думки, що реально щось наближається до того, що буде обмін. Але найбільше страшило те, щоб обмін не зірвався. Тому що досить часто зривалися обміни.

Тобто і ми розуміємо, що от буквально перед нами були дві партії, що їх забрали, і вночі вони вже виїжджали. Ми цієї ночі чекали, час йшов дуже повільно. І коли прийшла ніч, ніяких змін не було. Ми зранку прокинулись, думаємо: "Ну, може не сьогодні, може завтра". Ми знову проснулись, нас знову ніхто не забрав.

І вже на третій, на четвертий день ми зрозуміли, що, напевно, наш обмін зірвався. Це вже такі якраз перші години і перших якихось два дні ти думаєш: Чому так сталось? Ти починаєш вигадувати собі різні проблеми, через що це все могло статись, що впливає на це і так далі.

Але ми думали, що зараз пробудемо оцей карантинний їхній період у 14 днів, і нас піднімуть на барак. Нас на барак ніхто не піднімає, і ми розуміємо, що ще якісь надії, шанси є. І в один із днів нас 13 вересня забрали. І відвели на територію, де вже проходить етапування, де до нас підселили ще людей, деяких відібрали.

І ми вже зрозуміли, що це, напевно, точно. У нас закрадались думки, що шляху назад не буде, тому що вони неодноразово спочатку говорили: "О, це ті, хто на обмін". А пізніше вони такі: "Та, вас забули, ви нікому не потрібні". Коли вже ми були на цій території етапування, то з нами і поводились нормально. І закрадалися ще думки до того, що це може бути якийсь етап на другу колонію, але такої думки було відсотків 10. В більшості розуміння було, що це вже обмін і все.

Пізніше нас погрузили в автозаки, де нас відвезли на одну колонію. Пізніше ми перетнули кордон, де ми приїхали ще в Таганрог, в Ростов, де ще додавали до нас людей.

І вже в Ростові ми зрозуміли, що ми в аеропорту, тому що приземлявся літак, де ми вийшли за автозаків. Голова вниз, зрозуміло. Нас підвели на трап літака, де уточнили наші дані і зав'язали нам очі, руки і вже посадили нас в літак. Літак летів досить велику кількість часу. Ми прилетіли на білоруський кордон, де вже нас пересадили в автобуси, де ми під'їхали вже до пункту передачі полонених.

Як ми зрозуміли, що ми в Білорусі, це було зрозуміло по конвоїрам, по їхній розмові, тобто по їхній мові, що це Білорусь. І коли ми вже під'їхали ближче до точки обміну, то нам говорили, щоб ми більше не служили, щоб ми думали, що ми робимо. І офіцери білоруські, які були між цими конвоїрами, говорили, що: "Хлопці, все це політика, все це не ваша війна, ми вам допомагаємо, ви бачите, як ми з вами поводимось". Тобто: "Не тримайте на нас зла" і так далі. Тобто старалися до нас в крайній момент, скажімо так, придобитись.

Ну, тоді вже подумав: "Ну, нарешті". Нарешті щось змінилось за ці роки, хотілося сказати за рік, але на жаль, за ці роки щось змінилось. І таких дуже-дуже великих позитивних емоцій не було, тому що ти вийшов з дуже неприємної ситуації, з якої люди повертаються зі змінами.

Зі змінами в голові, змінами зі здоров'ям. З такої ситуації, тим більше в нашому випадку, тобто з такого підрозділу, як ми, це дуже-дуже важко.

Були, звісно, позитивні емоції, що нарешті можна буде побачити рідних, нарешті можна буде вільно погуляти, поїсти нормально, привести себе нормально в порядок. Телефонував спочатку мамі. Спочатку представився, що до вас дзвонить Іван Петрович. Мама спочатку не зрозуміла, хто.

Ну, перепитала хто, я ще раз сказав, і мама вже по голосу зрозуміла, хто до неї телефонує. Часу на розмову було небагато, тому що телефон був один, а хлопців багато. Тому мамі зразу сказав, що сльози на пізніше, в мене все добре. При можливості, коли вже все унормується, я зателефоную.

Коли я був вже в санаторії лікувальному, батьки до мене дуже хотіли приїхати в перші дні, але я не хотів. Я їх хотів бачити, але я не хотів, щоб вони приїжджали, щоб вони не бачили, в якому я стані. Тому що я прекрасно розумів, що вони досить довго чекали, вони досить багато чого собі вигадували, як я, що зі мною, як я виглядаю і так далі.

Я не хотів, щоб вони мене на перший погляд побачили якимось дуже сильно понівеченим, худим. І я намагався максимально відтягнути цей час, щоб чим пошвидше від'їстись, чим пошвидше привести себе в порядок. Але цей термін тривав недовго, тому що вони кожного дня хочуть, хочуть. Ну, я вже погодився, до мене приїхали, звісно ж емоції, сльози, все було.

А коли я приїхав саме вже до себе додому, це було переповнення емоцій, тому що мене зустрічали дуже багато людей. Тобто через те, що я з села, дуже багато людей прийшли, мене зустріли, зі всіма ми привіталися, зі всіма поспілкувалися. Тобто в цей момент я розумів, що не тільки важливий своїм батькам.

Тобто, що є люди, яким я дуже сильно дякую, які підтримували моїх батьків за весь цей період, що не всі байдужі. Є люди, які намагаються допомогти, які роблять все можливе, що в їхніх силах.

Реабілітація після полону

Є, звичайно ж, такі, наприклад "Серце Азовсталі", які постійно надають не тільки роботу, а і проходження різних курсів, іноземних мов, курси IT і різні професії і навчання на ці професії. Знову ж таки, є медична допомога, є психологічна допомога, допомога з психологами - все це надається. Просто мало хто цим користується, тому що є люди, які хочуть максимально швидко вже звільнитись, тому що вони хочуть якомога далі відійти вже від цієї сфери. А є, які просто не хочуть і нехтують, скажімо так, такими можливостями.

Знову ж таки, якщо є великі, серйозні проблеми зі здоров'ям, то користатися цим моментом, щоб лікуватись далі, тому що для тих, хто повертається зараз назад на службу, це дуже важливо. Тому що всі ці недоліки і хвороби, які ти заробив під час полону, можуть проявлятися не одразу. Вони проявляються пізніше, з часом. І якщо ти повернешся на службу не долікувавшись, ти можеш вже підвести свій особовий склад, тобто ти знову будеш випадати зі строю, бо не долікувався.

Іван Сокаль

"Я повертаюся назад на службу"

Я повертаюся назад на службу, тому що я живий і здоровий. Я можу продовжувати далі свою роботу. Так, мені потрібен зараз трохи час для того, щоб підкоригувати своє здоров'я.

Але я повертаюсь назад на службу, тому що все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна. Тобто це цивільне населення, це розбита мирна інфраструктура. Це діти, на яких вони не звертали взагалі уваги. І все це побачене в Маріуполі, і на даний час, зараз вже, коли я вийшов, я все це бачу зараз вже в інших містах, як все відбувається.

Я чудово розумію, що зупинятися не можна. Якщо кожен буде так говорити, що: "Нам потрібно зупинитись, треба це все вести до миру". Нічого цього не буде. Тому що, якщо ми не будемо дальше працювати над ними, то вони будуть працювати над нами. Тому не можна опускати руки, тим більше в такий час, коли повномасштабне вторгнення в Україну.

І дивлячись зараз на навколишнє середовище, на людей, які зараз тут, і хтось там каже: "Ми втомились від війни, коли все це закінчиться". А що люди для цього роблять? Люди звикли, що вони хочуть миру. Все це не здобувається звичайними словами або якимись мізерними діями. Для цього потрібно дуже-дуже багато працювати. Тому для себе я вибрав такий шлях, що в мене є можливість це робити, і я буду це робити.

Батьки мої все це сприйняли не дуже позитивно, але вони перед тим, як поставити це питання, чудово розуміли, яка буде моя відповідь. Тому що коли я йшов на службу, вони мене відмовляли, я пішов. Коли я перепідписував новий контракт, вони говорили: "Закінчуй, давай повертайся додому". Я підписав новий контракт.

Тепер, коли я повернувся, вони кажуть: "Ну може вже час". Я кажу: "Час ще не настав". Тобто вони чудово розуміють, що мене переконати важко. І я багато чую від військових, що я вже своє відвоював, я вже своє відслужив. А я завжди їм ставлю питання: "Покажіть мені цю ланку, де є цей перехід, що ти своє відслужив, ти своє відвоював. Такої ланки немає".

Поки є війна, ти воюєш, ти є військовий, ти військовозобов'язаний. Ти виконуєш функції своєї роботи, і ти ж давав присягу. Тобто мається на увазі, ти дав слово, тому відповідай тепер перед своїм словам.