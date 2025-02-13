Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера
Американський актор Джон Літгов, відомий за ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Аудитор", "Конклав", зіграє одного з головних персонажів у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера
Про це пише Variety.
79-річний американський актор Джон Літгов веде останній етап переговорів щодо ролі Альбуса Дамблдора в майбутній екранізації книг Джоан Роулінг "Гаррі Поттер" від HBO.
Як підтвердили виданню джерела, Літгов претендує на роль директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс. Хоча HBO усе ще відповідає на всі новини про акторський склад повідомленням: "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і припущень. Під час підготовки до виробництва ми підтверджуватимемо деталі, лише коли завершимо угоди".
У книжках і їх екранізаціях Дамблдор є турботливим, але таємничим директором школи чаклунства Гоґвортс. Він літній могутній чарівник, який наставляє Гаррі в його боротьбі з Темним лордом Волдемортом. Річард Гарріс зіграв Дамблдора в перших двох фільмах про Гаррі Поттера, а Майкл Гембон перейняв цю роль після смерті Гарріса.
Літгов відомий за фільмами "Небезпечна гра Слоун", "Людина майбутнього", "Повстання Планети мавп". Він зіграв Вінстона Черчилля в серіалі "Корона".
HBO описав свій серіал "Гаррі Поттера" як "правдиву адаптацію", яка "буде представлена новим акторським складом, який очолить нове покоління фанатів, сповнений фантастичних деталей і улюблених персонажів "Гаррі Поттера", яких шанувальники "Гаррі Поттера" люблять понад двадцять п’ять років". Планується, що серіал виходитиме протягом понад десяти років. А фільми, випущені між 2001 і 2011 роками, "залишаються основою франшизи та доступні для перегляду в усьому світі".
- У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
- Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
- У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
- Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книг.
- У майбутньому серіалі про Гаррі Поттера британський актор Паапа Ессьєду може зіграти викладача зіллєваріння Северуса Снейпа
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