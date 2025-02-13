Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера

Про це пише Variety.

79-річний американський актор Джон Літгов веде останній етап переговорів щодо ролі Альбуса Дамблдора в майбутній екранізації книг Джоан Роулінг "Гаррі Поттер" від HBO.

Як підтвердили виданню джерела, Літгов претендує на роль директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс. Хоча HBO усе ще відповідає на всі новини про акторський склад повідомленням: "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і припущень. Під час підготовки до виробництва ми підтверджуватимемо деталі, лише коли завершимо угоди".

У книжках і їх екранізаціях Дамблдор є турботливим, але таємничим директором школи чаклунства Гоґвортс. Він літній могутній чарівник, який наставляє Гаррі в його боротьбі з Темним лордом Волдемортом. Річард Гарріс зіграв Дамблдора в перших двох фільмах про Гаррі Поттера, а Майкл Гембон перейняв цю роль після смерті Гарріса.

Літгов відомий за фільмами "Небезпечна гра Слоун", "Людина майбутнього", "Повстання Планети мавп". Він зіграв Вінстона Черчилля в серіалі "Корона".

HBO описав свій серіал "Гаррі Поттера" як "правдиву адаптацію", яка "буде представлена ​​новим акторським складом, який очолить нове покоління фанатів, сповнений фантастичних деталей і улюблених персонажів "Гаррі Поттера", яких шанувальники "Гаррі Поттера" люблять понад двадцять п’ять років". Планується, що серіал виходитиме протягом понад десяти років. А фільми, випущені між 2001 і 2011 роками, "залишаються основою франшизи та доступні для перегляду в усьому світі".