Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера

Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера

Дар'я Тарасова
13 лютого, 2025 четвер
09:04
Кіно

Американський актор Джон Літгов, відомий за ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Аудитор", "Конклав", зіграє одного з головних персонажів у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера

Зміст

Про це пише Variety.

79-річний американський актор Джон Літгов веде останній етап переговорів щодо ролі Альбуса Дамблдора в майбутній екранізації книг Джоан Роулінг "Гаррі Поттер" від HBO.

Як підтвердили виданню джерела, Літгов претендує на роль директора школи чарів та чаклунства Гоґвортс. Хоча HBO усе ще відповідає на всі новини про акторський склад повідомленням: "Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток і припущень. Під час підготовки до виробництва ми підтверджуватимемо деталі, лише коли завершимо угоди".

У книжках і їх екранізаціях Дамблдор є турботливим, але таємничим директором школи чаклунства Гоґвортс. Він літній могутній чарівник, який наставляє Гаррі в його боротьбі з Темним лордом Волдемортом. Річард Гарріс зіграв Дамблдора в перших двох фільмах про Гаррі Поттера, а Майкл Гембон перейняв цю роль після смерті Гарріса.

Літгов відомий за фільмами "Небезпечна гра Слоун", "Людина майбутнього", "Повстання Планети мавп". Він зіграв Вінстона Черчилля в серіалі "Корона".

HBO описав свій серіал "Гаррі Поттера" як "правдиву адаптацію", яка "буде представлена ​​новим акторським складом, який очолить нове покоління фанатів, сповнений фантастичних деталей і улюблених персонажів "Гаррі Поттера", яких шанувальники "Гаррі Поттера" люблять понад двадцять п’ять років". Планується, що серіал виходитиме протягом понад десяти років. А фільми, випущені між 2001 і 2011 роками, "залишаються основою франшизи та доступні для перегляду в усьому світі".

  • У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.
  • Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.
  • У вересні телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.
  • Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книг. 
  • У майбутньому серіалі про Гаррі Поттера британський актор Паапа Ессьєду може зіграти викладача зіллєваріння Северуса Снейпа
Теги:
Новини
Культура
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-5.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.61
    Купівля 41.61
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.2
    Продаж 43.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
11:19
Оновлено
Петро Порошенко
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка
11:05
Марк Рютте
"Важливо, щоб у переговорах брала участь Україна": Рютте прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна
11:03
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
10:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
10:33
електроенергія
За добу енергетики повернули світло для понад 11 тис. українців: ситуація в енергосистемі 13 лютого
10:25
Покровськ
У Покровську залишаються майже 7 тисяч цивільних, евакуація з міста триває
10:21
Інтерв’ю
Іван Сокаль
"Все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна": розмова зі звільненим із полону "азовцем" Іваном Сокалем
10:19
У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції
10:07
Міністерство оборони України
У Міноборони розповіли, як перетворять тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс
10:05
OPINION
Санкції проти Порошенка: темні часи і недолуга влада
10:00
Ексклюзив
ХАЕС, Хмельницька АЕС
"Безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики": експертка Кошарна про купівлю реакторів з Болгарії
09:51
Дональд Трамп
"Путін би подумав, що він виграв": Трамп запевнив, що продовжить підтримувати Україну
09:48
Netflix готує серіал "Битва самураїв", що поєднає хіти "Шьоґун" і "Гра в кальмара"
09:44
НАТО
У Брюсселі стартує засідання Північноатлантичної ради НАТО
09:42
Оновлено
Нічна атака РФ: постраждали припортові об'єкти на Одещині, є поранена
09:32
ППО
ППО знищила 85 російських БПЛА, 52 - не досягли цілей
09:28
Віталій Шабунін
"Єдиний спосіб закрити мені рота – зробити це фізично": очільник ЦПК Шабунін заявив, що ОП "викидає" його з Києва на Харківщину
09:12
Донецька область, стела
У Торецькій та Часовоярській громадах Донеччини залишаються близько 400 людей, росіяни не дають завезти їм воду та гумдопомогу
09:07
Ексклюзив
Медогляд
Як українцю за кордоном завернутися до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини: пояснила правозахисниця Денісова
08:58
Наслідки удару російським КАБом по школі-інтернат у Суджі (Курщина). 1 лютого 2025 року
Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP
08:55
Росіяни вранці 13 лютого атакували Суми дронами
08:32
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Наєв заявив, що прибув на фронт після бойового розпорядження від Генштабу
08:29
Джон Болтон
"У Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки": ексрадник Трампа відреагував на розмову президента США з Путіним
08:21
Кейшон Девіс
"Подарував мені банани та кавун": Девіс перед боєм з Берінчиком звинуватив українця в расизмі
08:17
Оновлено
Київ
У Києві другий день поспіль фіксується високий рівень забруднення повітря
08:11
Оновлено
ЗСУ, Харківщина
Минулої доби на фронті сталося 116 боєзіткнень: РФ завдала понад 5 тис. ударів по Україні
08:02
путін трамп
Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд
08:01
OPINION
Нелюбовний трикутник: переговори стартували
07:47
Сі Цзіньпін літак
Китай пропонує організувати саміт за участі Трампа і Путіна, - WSJ
07:35
Звільнення Київщини
Армія РФ за добу втратила 1250 окупантів, 17 танків і 58 артсистем
07:29
безпілотник, дрон
Китай допомагає РФ у виробництві військових безпілотників, - естонська розвідка
07:13
конгрес США
"Подзвонив ворогу, перш ніж союзнику": американський сенатор Шифф звинуватив Трампа у здачі інтересів України
07:09
новини Львівщини
Росіяни вранці 13 лютого обстріляли Херсон, є постраждалі
07:00
OPINION
"Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка
06:54
Іран
Ізраїль розглядає можливість атак по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ
06:40
Анонс
Артем Довбик (у центрі) у грі Ліги Європи "Рома" - "Айнтрахт"
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/16 фіналу
06:34
Кіт Келлог
"Налаштований на жорстку дипломатію": Держдеп США анонсував візит Келлога до України
06:24
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ завела військові кораблі з Чорного моря до пунктів базування
06:19
Оновлено
Вибух на підстанції
Російський Липецьк потрапив під атаку дронів: вибухи чули у промзоні
05:57
Запоріжжя, Донецька область
Росіяни просунулись в районі Запоріжжя Донецької області, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV