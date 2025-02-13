Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що російських цивільних евакуювали працівники Червоного Хреста. Представники чекали жителів Курщини на території України, де вони пересадили цивільних у мікроавтобуси й машини швидкої допомоги і відвезли їх з прикордонних сіл до лікарень і тимчасового притулку.

Також пізніше були евакуйовані ще кілька росіян, які постраждали внаслідок обстрілів.

Журналісти Post зустрілися з евакуйованими російськими цивільними в українській лікарні та притулку.

"На об'єкті не було жодного українського військового, хоча вхідні двері охороняла українська поліція. Місцева військова адміністрація заявила, що присутність правоохоронців є запобіжним заходом, щоб місцеві жителі не заважали евакуйованим", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що росіяни, які мали при собі паспорти, повинні були віддати їх для перевірки особи співробітниками Служби безпеки України.

Одна літня евакуйована вже виїхала до своїх родичів, які мешкають в Україні. Іншого евакуйованого українські військові супроводжували до лікарні, де перебуває його нова дівчина, яка була поранена під час обстрілу.