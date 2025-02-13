Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP

Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP

Катерина Єсікова
13 лютого, 2025 четвер
08:58
Війна з Росією Наслідки удару російським КАБом по школі-інтернат у Суджі (Курщина). 1 лютого 2025 року

Понад 100 жителів Курської області РФ евакуювалися до Сумської області після російського авіаудару по інтернату в Суджі 1 лютого

Зміст

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що російських цивільних евакуювали працівники Червоного Хреста. Представники чекали жителів Курщини на території України, де вони пересадили цивільних у мікроавтобуси й машини швидкої допомоги і відвезли їх з прикордонних сіл до лікарень і тимчасового притулку.

Також пізніше були евакуйовані ще кілька росіян, які постраждали внаслідок обстрілів.

Журналісти Post зустрілися з евакуйованими російськими цивільними в українській лікарні та притулку. 

"На об'єкті не було жодного українського військового, хоча вхідні двері охороняла українська поліція. Місцева військова адміністрація заявила, що присутність правоохоронців є запобіжним заходом, щоб місцеві жителі не заважали евакуйованим", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що росіяни, які мали при собі паспорти, повинні були віддати їх для перевірки особи співробітниками Служби безпеки України.

Одна літня евакуйована вже виїхала до своїх родичів, які мешкають в Україні. Іншого евакуйованого українські військові супроводжували до лікарні, де перебуває його нова дівчина, яка була поранена під час обстрілу.

  • 1 лютого російська армія завдала удару авіабомбою по приміщенню школи-інтернату у місті Суджа Курської області, де перебували літні й хворі люди.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Сумщина
Військові новини
Курськ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-5.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.61
    Купівля 41.61
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.2
    Продаж 43.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
11:19
Оновлено
Петро Порошенко
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка
11:05
Марк Рютте
"Важливо, щоб у переговорах брала участь Україна": Рютте прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна
11:03
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
10:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
10:33
електроенергія
За добу енергетики повернули світло для понад 11 тис. українців: ситуація в енергосистемі 13 лютого
10:25
Покровськ
У Покровську залишаються майже 7 тисяч цивільних, евакуація з міста триває
10:21
Інтерв’ю
Іван Сокаль
"Все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна": розмова зі звільненим із полону "азовцем" Іваном Сокалем
10:19
У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції
10:07
Міністерство оборони України
У Міноборони розповіли, як перетворять тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс
10:05
OPINION
Санкції проти Порошенка: темні часи і недолуга влада
10:00
Ексклюзив
ХАЕС, Хмельницька АЕС
"Безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики": експертка Кошарна про купівлю реакторів з Болгарії
09:51
Дональд Трамп
"Путін би подумав, що він виграв": Трамп запевнив, що продовжить підтримувати Україну
09:48
Netflix готує серіал "Битва самураїв", що поєднає хіти "Шьоґун" і "Гра в кальмара"
09:44
НАТО
У Брюсселі стартує засідання Північноатлантичної ради НАТО
09:42
Оновлено
Нічна атака РФ: постраждали припортові об'єкти на Одещині, є поранена
09:32
ППО
ППО знищила 85 російських БПЛА, 52 - не досягли цілей
09:28
Віталій Шабунін
"Єдиний спосіб закрити мені рота – зробити це фізично": очільник ЦПК Шабунін заявив, що ОП "викидає" його з Києва на Харківщину
09:12
Донецька область, стела
У Торецькій та Часовоярській громадах Донеччини залишаються близько 400 людей, росіяни не дають завезти їм воду та гумдопомогу
09:07
Ексклюзив
Медогляд
Як українцю за кордоном завернутися до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини: пояснила правозахисниця Денісова
09:04
Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера
08:55
Росіяни вранці 13 лютого атакували Суми дронами
08:32
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Наєв заявив, що прибув на фронт після бойового розпорядження від Генштабу
08:29
Джон Болтон
"У Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки": ексрадник Трампа відреагував на розмову президента США з Путіним
08:21
Кейшон Девіс
"Подарував мені банани та кавун": Девіс перед боєм з Берінчиком звинуватив українця в расизмі
08:17
Оновлено
Київ
У Києві другий день поспіль фіксується високий рівень забруднення повітря
08:11
Оновлено
ЗСУ, Харківщина
Минулої доби на фронті сталося 116 боєзіткнень: РФ завдала понад 5 тис. ударів по Україні
08:02
путін трамп
Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд
08:01
OPINION
Нелюбовний трикутник: переговори стартували
07:47
Сі Цзіньпін літак
Китай пропонує організувати саміт за участі Трампа і Путіна, - WSJ
07:35
Звільнення Київщини
Армія РФ за добу втратила 1250 окупантів, 17 танків і 58 артсистем
07:29
безпілотник, дрон
Китай допомагає РФ у виробництві військових безпілотників, - естонська розвідка
07:13
конгрес США
"Подзвонив ворогу, перш ніж союзнику": американський сенатор Шифф звинуватив Трампа у здачі інтересів України
07:09
новини Львівщини
Росіяни вранці 13 лютого обстріляли Херсон, є постраждалі
07:00
OPINION
"Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка
06:54
Іран
Ізраїль розглядає можливість атак по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ
06:40
Анонс
Артем Довбик (у центрі) у грі Ліги Європи "Рома" - "Айнтрахт"
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/16 фіналу
06:34
Кіт Келлог
"Налаштований на жорстку дипломатію": Держдеп США анонсував візит Келлога до України
06:24
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ завела військові кораблі з Чорного моря до пунктів базування
06:19
Оновлено
Вибух на підстанції
Російський Липецьк потрапив під атаку дронів: вибухи чули у промзоні
05:57
Запоріжжя, Донецька область
Росіяни просунулись в районі Запоріжжя Донецької області, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV