Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP
Понад 100 жителів Курської області РФ евакуювалися до Сумської області після російського авіаудару по інтернату в Суджі 1 лютого
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що російських цивільних евакуювали працівники Червоного Хреста. Представники чекали жителів Курщини на території України, де вони пересадили цивільних у мікроавтобуси й машини швидкої допомоги і відвезли їх з прикордонних сіл до лікарень і тимчасового притулку.
Також пізніше були евакуйовані ще кілька росіян, які постраждали внаслідок обстрілів.
Журналісти Post зустрілися з евакуйованими російськими цивільними в українській лікарні та притулку.
"На об'єкті не було жодного українського військового, хоча вхідні двері охороняла українська поліція. Місцева військова адміністрація заявила, що присутність правоохоронців є запобіжним заходом, щоб місцеві жителі не заважали евакуйованим", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що росіяни, які мали при собі паспорти, повинні були віддати їх для перевірки особи співробітниками Служби безпеки України.
Одна літня евакуйована вже виїхала до своїх родичів, які мешкають в Україні. Іншого евакуйованого українські військові супроводжували до лікарні, де перебуває його нова дівчина, яка була поранена під час обстрілу.
- 1 лютого російська армія завдала удару авіабомбою по приміщенню школи-інтернату у місті Суджа Курської області, де перебували літні й хворі люди.
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