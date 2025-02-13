У Міноборони розповіли, як перетворять тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

"Міноборони працює над підвищенням ефективності роботи своїх підрозділів. Реалізація цього проєкту дозволить скоротити бюджетні витрати і забезпечити потреби армії у матеріальних засобах", - зазначив державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко.

Повідомляється, що зараз на складах військових частин перебуває понад 6 000 тонн відпрацьованих шин, які потребують утилізації. Ринкова вартість таких послуг наразі становить від 200 до 400 тис. грн за 1 000 тонн.

"Відповідно на рівні Міністерства було визнано доцільним будівництво власної лінії з перероблення. Це дасть змогу знизити витрати та забезпечити ремонтні підрозділи ЗСУ власною продукцією. Наприклад, гумовими матами. Якщо військові потреби будуть повністю забезпечені, можна буде розглянути виготовлення продукції для українських автодорожніх підприємств та будівельних компаній", - розповів начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони полковник Олег Коваль.

Для створення лінії вже закупили відповідне вітчизняне обладнання, яке монтують на території однієї з військових частин безпосереднього підпорядкування Міноборони.

Лінія дозволятиме переробляти 1 000 тонн вторинної сировини на рік і випускати готової продукції на 1.2 млн грн щомісячно. З урахуванням економії витрат на утилізацію щорічний економічний ефект функціонування лінії становитиме до 15 млн грн, наголошують в Міноборони.

"Лінія вже змонтована на 80%. Очікується, що пускові налагоджувальні роботи будуть завершені найближчим часом і вже в березні лінія вийде на проєктну потужність", - зазначив Олег Коваль.

Він додав, що на складах військових частин підпорядкування Міноборони вже акумулювали 3 000 тонн сировини для перероблення.