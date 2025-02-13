У Харкові жінка продала власну дитину за $20 тис., щоб купити нове авто: їй оголосили підозру

Про це повідомляють Нацполіція та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що жінка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців. За даними поліції, вона не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися.

Так, "покупець" поспілкувалась з матірʼю, вони обговорили усі умови, узгодили час та місце для зустрічі.

"12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали матір одразу після того, як вона продала власну дитину та отримали за неї $20 тис. На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто", - встановили правоохоронці.

Наразі обох дітей передали представникам органів влади - зараз ними опікуються лікарі.

Слідчі затриманій у процесуальному порядку жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.