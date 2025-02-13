У Харкові жінка продала власну дитину за $20 тис., щоб купити нове авто: їй оголосили підозру
Правоохоронці затримали 22-річну жінку, яка продала свою новонароджену дитину за $20 тис. На виручені кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто
Про це повідомляють Нацполіція та Офіс генпрокурора.
Зазначається, що жінка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців. За даними поліції, вона не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися.
Так, "покупець" поспілкувалась з матірʼю, вони обговорили усі умови, узгодили час та місце для зустрічі.
"12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали матір одразу після того, як вона продала власну дитину та отримали за неї $20 тис. На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто", - встановили правоохоронці.
Наразі обох дітей передали представникам органів влади - зараз ними опікуються лікарі.
Слідчі затриманій у процесуальному порядку жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У 2023 році правоохоронці затримали чоловіка при спробі переправити дитину у країну ЄС та продати за 25 тисяч доларів США.
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