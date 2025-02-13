Netflix готує серіал "Битва самураїв", що поєднає хіти "Шьоґун" і "Гра в кальмара"

Про це пише Variety.

Стримінгова платформа Netflix оприлюднила список японського контенту, який планує випустити у 2025 році. Його очолив серіал "Останній самурай" - історична драма про 300 воїнів-самураїв, які боротимуться не за честь або імператора, а за 100 млрд єн та власне виживання. У серіалі знімається Джунічі Окада, який виконує роль головного актора, продюсера та хореографа.

Сюжет розгортається наприкінці XIX століття в старовинному храмі Тенрю-дзі в Кіото. Самураїв заманюють обіцянкою грошової винагороди.

"Коли більшість людей думають про самураїв, вони уявляють дуже гламурний період в історії Японії. Але багато людей не розуміють, що наприкінці періоду Едо самураї втратили багато свого блиску та сили. "Останній самурай" розповідає про те, що сталося б, якби ці воїни — найвитриваліші та найкращі в Японії — раптом стали звичайними людьми й мали б боротися за своє життя. Уявіть, що "Шьоґун" зустрічається з "Грою в кальмара", - прокоментував керівник контенту Netflix в Японії Каата Сакамото.

Серед учасників цього жорстокого випробування – Шуджіро Сага. Мета головного героя – можливість врятувати свою хвору дружину та дитину.