Netflix готує серіал "Битва самураїв", що поєднає хіти "Шьоґун" і "Гра в кальмара"
Netflix у 2025 році випустить в Японії драматичний серіал "Останній самурай", в якому 300 воїнів-самураїв, які зібралися в храмі Тенрю-дзі в Кіото, боротимуться за грошовий приз
Про це пише Variety.
Стримінгова платформа Netflix оприлюднила список японського контенту, який планує випустити у 2025 році. Його очолив серіал "Останній самурай" - історична драма про 300 воїнів-самураїв, які боротимуться не за честь або імператора, а за 100 млрд єн та власне виживання. У серіалі знімається Джунічі Окада, який виконує роль головного актора, продюсера та хореографа.
Сюжет розгортається наприкінці XIX століття в старовинному храмі Тенрю-дзі в Кіото. Самураїв заманюють обіцянкою грошової винагороди.
"Коли більшість людей думають про самураїв, вони уявляють дуже гламурний період в історії Японії. Але багато людей не розуміють, що наприкінці періоду Едо самураї втратили багато свого блиску та сили. "Останній самурай" розповідає про те, що сталося б, якби ці воїни — найвитриваліші та найкращі в Японії — раптом стали звичайними людьми й мали б боротися за своє життя. Уявіть, що "Шьоґун" зустрічається з "Грою в кальмара", - прокоментував керівник контенту Netflix в Японії Каата Сакамото.
Серед учасників цього жорстокого випробування – Шуджіро Сага. Мета головного героя – можливість врятувати свою хвору дружину та дитину.
- 2024 року серіал "Шьоґун" отримав 18 нагород "Еммі", ставши тріумфатором премії. Створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом, "Шьоґун" став найкращим драматичним серіалом і забрав обидві головні акторські перемоги: Хіроюкі Санада був визнаний найкращим актором, а Анна Савай - найкращою акторкою, ставши першою жінкою азійського походження, яка виграла цю категорію.
- "Гра в кальмара 2", як повідомлялося раніше, досліджує, як Гі Хун слідує своїм словам після того, як залишив аеропорт наприкінці першого сезону. Спроба Гі Хуна з'ясувати, хто ці люди і чому вони роблять те, що роблять, є основною історією другого сезону. Серіал очолив список найпопулярніших серіалів Netflix у 93 країнах.
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