"Важливо, щоб у переговорах брала участь Україна": Рютте прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна

Про це передає Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні побачити, як це буде розвиватися далі, крок за кроком. Звичайно, це надзвичайно важливо, що коли ми говоримо про Україну, щоб Україна брала активну участь у всьому, що відбувається про Україну", - сказав Рютте.

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Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає телефонну розмову Трампа з Путіним початком мирних переговорів.

"Це створює таке враження, що це була успішна телефонна розмова. Ми всі хочемо миру в Україні. Очевидно, ми повинні переконатися, що Україна перебуває в найкращій можливій позиції. Важливо, що коли буде досягнута мирна угода, щоб вона була довготривалою, щоб Путін знав, що він ніколи більше не зможе спробувати захопити шматочок України. Це повинно бути частиною цих переговорів. Безсумнівно, це також на думці президента Трампа та американської команди, і сьогодні та в найближчі дні та тижні ми, очевидно, будемо тісно координувати між союзниками», - пояснив генсек НАТО.

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